Meghan Markle thắng kiện báo lá cải Anh

Meghan Markle (39 tuổi), vợ của Hoàng tử Harry - cháu trai Nữ hoàng Anh Elizabeth II, đã kiện nhà xuất bản Associated Newspaper sau khi tờ báo lá cải The Mail on Sunday của nhà xuất bản này in các phần của bức thư viết tay cô gửi cho cha - ông Thomas Markle vào tháng 8.2018, xâm phạm quyền riêng tư.

Tháng trước, các luật sư của cô đã yêu cầu Thẩm phán Tòa án tối cao (Anh) Mark Warby ra phán quyết có lợi cho cô mà không cần xét xử. Thẩm phán Mark Warby phán quyết rằng các bài báo là một sự vi phạm rõ ràng quyền riêng tư của Meghan Markle. Đại diện The Mail on Sunday cho biết đang xem xét kháng cáo.

“Sau hai năm dài theo đuổi vụ kiện tụng, tôi biết ơn tòa án đã yêu cầu tờ báo giải trình về các hành vi bất hợp pháp của họ. Đối với những tờ báo lá cải này, đó là một trò chơi. Nhưng với tôi và rất nhiều người khác, là cuộc sống thực, những mối quan hệ thực và những nỗi buồn rất thực. Thiệt hại mà họ đã gây ra và tiếp tục gây ra sẽ ngày càng sâu sắc và nặng nề hơn”, Meghan nói trong một tuyên bố.

Meghan Markle đã viết bức thư dài 5 trang cho cha sau khi mối quan hệ của họ đổ vỡ trước đám cưới hào nhoáng của cô với Hoàng tử Harry vào tháng 5.2018. Trong hai ngày điều trần vào tháng trước, các luật sư của cô nói rằng việc in bức thư “cá nhân và nhạy cảm” là một cuộc tấn công toàn diện vào “cuộc sống riêng tư và gia đình của cô ấy” và rõ ràng là xâm phạm quyền riêng tư.

Lễ cưới của Hoàng tử Harry và Meghan Markle vào tháng 5.2018 ẢNH: REUTERS

Đại diện báo The Mail on Sunday lập luận rằng Nữ công tước dự định công khai nội dung bức thư và đây là một phần của chiến lược truyền thông, đồng thời chỉ ra rằng cô đã thừa nhận điều này trong các giấy tờ gửi tòa án khi thảo luận về vụ việc với thư ký truyền thông của mình.

The Mail on Sunday đã đăng các trích đoạn trong bức thứ vào tháng 2.2019. Thẩm phán Mark Warby phán quyết: “Nhìn chung, các tiết lộ trên báo rõ ràng là quá mức và do đó bất hợp pháp. Không có triển vọng rằng một bản án khác sẽ được đưa ra sau phiên tòa”. Ông cũng phán quyết các trích đoạn của bức thư được in báo là vi phạm bản quyền của Meghan Markle, nhưng nói rằng cần phải có một phiên tòa khác để quyết định thiệt hại về vấn đề bản quyền.

“Chúng tôi rất ngạc nhiên trước bản án tóm tắt ngày hôm nay và thất vọng vì bị từ chối cơ hội được xét xử, xem xét tất cả bằng chứng tại một phiên tòa đầy đủ. Chúng tôi đang cân nhắc cẩn thận nội dung bản án và sẽ quyết định trong thời gian thích hợp có nên kháng cáo hay không”, báo The Mail on Sunday viết trong một bài báo. Phiên điều trần vụ án diễn ra vào ngày 2.3 tới.

Chuyên gia truyền thông nổi tiếng của Anh, Mark Stephens cho biết phán quyết không có xét xử là điều bất ngờ. Ông nói với tờ Daily Telegraph: “Đây là một ngày tồi tệ đối với tự do báo chí và một ngày tốt lành đối với Nữ công tước”.

Mối quan hệ của vợ chồng Hoàng tử Harry với báo chí lá cải của Anh đã sụp đổ nghiệm trọng sau khi họ kết hôn. Tác động giới truyền thông là một trong những yếu tố chính khiến Hoàng tử Harry và vợ - Meghan Markle quyết định từ bỏ nhiệm vụ hoàng gia vào tháng 3 năm ngoái và chuyển đến Mỹ sinh sống cùng con trai Archie.