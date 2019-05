Mel B đối mặt với nguy cơ bị mù vĩnh viễn

Theo Independent, nữ ca sĩ Mel B được đưa đến một bệnh viện ở London (Anh) khi có dấu hiệu suy giảm và bắt đầu mất dần thị lực ở mắt phải. Được biết, cô đã bất chấp các khuyến cáo của bác sĩ để tham gia tập luyện và biểu diễn cùng đồng nghiệp sau khi hoàn thành ca phẫu thuật mắt bằng laser. Trước đó, giọng ca 43 tuổi từng bị hỏng mắt trái trong trường hợp tương tự. Hiện tại, nữ ca sĩ đang đối mặt với nguy cơ mù hoàn toàn.

Theo tiết lộ của các nguồn tin thân cận trên tờ The Sun, giọng ca 2 become 1 tỏ ra vô cùng hoảng loạn và đau đớn tại bệnh viện mắt Moorfields. Nữ ca sĩ được đeo miếng che mắt và liên tục cầu cứu các nhân viên y tế: “Tôi không thể nhìn thấy gì cả. Tôi hoàn toàn bị mù”. Theo các đánh giá sơ bộ của các chuyên gia, hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến việc mất thị lực mắt phải của nữ nghệ sĩ. Nhiều nghi vấn đặt ra việc này có thể liên quan đến di chứng do lần phẫu thuật mắt thất bại vào 20 năm trước của cô.

Chia sẻ về tình trạng sức khỏe của giọng ca Wannabe trên Daily Mail, người phát ngôn của cô cho biết: "Tình hình của Mel B luôn được theo dõi sát sao. Hơn hết, cô ấy đang mong chờ tour diễn". Ngoài ra, người này cũng cho biết thêm Mel B sẽ sớm rời khỏi bệnh viện khi sức khỏe ổn định.

Được biết, “tour diễn” mà giám khảo X-Factor nhắc đến nằm trong hoạt động tái hợp của nhóm Spice Girls . Theo Telegraph, nhóm nhạc đình đám sẽ thực hiện tour diễn vòng quanh Anh quốc với 13 đêm nhạc để đánh dấu sự trở lại sau nhiều năm vắng bóng. Hỗ trợ sự kiện đặc biệt này có sự góp mặt của nhà sản xuất âm nhạc Simon Fuller.

Trước sự cố bất ngờ của “Scary Spice”, đại diện truyền thông của nhóm nhạc lừng danh cũng lên tiếng: “Tất cả các thành viên trong nhóm tỏ ra rất lo lắng và luôn tập trung theo dõi Mel B. Họ muốn đảm bảo rằng mọi thứ phải đi đúng lộ trình cho đợt trở lại sắp tới”.

Ảnh: Pinterest Spice Girls là một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất mọi thời đại

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên màn tái xuất của Spice Girls có nguy cơ bị trì hoãn. Đầu năm nay, sự kiện Mel B tiết lộ cô đã quan hệ tình dục đồng giới với thành viên Geri Horner khiến dư luận dậy sóng. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ da màu còn đưa ra những bình luận phản cảm xoay quanh trải nghiệm tình dục của hai người. Đáp lại những phát ngôn gây sốc của “cô nàng bão táp”, khán giả tỏ ra vô cùng bức xúc và bàn luận sôi nổi trên các trang mạng xã hội.

Nhóm nhạc Spice Girls gồm năm thành viên: Mel B, Mel C, Geri Halliwell, Victoria Beckham và Emma Bunton. Trong suốt sự nghiệp của mình, nhóm nhạc đã cho ra đời 9 đĩa đơn, trong đó có Wannable và 2 become 1, trước khi tan rã vào năm 2000. Được biết, ca khúc Wannable gây tiếng vang lớn khi đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc tại 37 quốc gia, vùng lãnh thổ, góp phần đưa tên tuổi Spice Girls trở thành một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất mọi thời đại.

Chuyến lưu diễn Spice World 2019 sẽ bắt đầu vào ngày 24.5 tại Dublin (Ireland), sau đó tiếp tục tổ chức tại các thành phố lớn ở xứ sở xương mù như: Manchester, Coventry, Sunderland, Edinburgh, Bristol và London. Được biết, Victoria Beckham sẽ không tham gia cùng các cô gái trong chuyến lưu diễn lần này. Vợ danh thủ David Beckham cho biết cô đang bận rộn điều hành “đế chế thời trang” của riêng mình.