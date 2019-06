‘Men in Black: International’ mở màn gây thất vọng vẫn thống lĩnh phòng vé

ẢNH: FOX

Dark Phoenix - phần phim cuối của thương hiệu X-men do Fox sản xuất vừa chứng kiến màn tuột dốc thảm hại trong tuần thứ hai công chiếu. Sau khi nhận về vô số lời chê từ khán giả lẫn giới phê bình, tác phẩm do Simon Kinberg đạo diễn giảm tới 72,6% doanh thu so với tuần mở màn khiến phim rớt xuống hạng tư. Việc Phượng hoàng bóng tối thu về vỏn vẹn 9 triệu USD trong tuần thứ hai trình làng đã biến hồi kết của thương hiệu dị nhân đình đám này chính thức trở thành “bom xịt” của Fox trước khi xưởng phim này “về một nhà” với Disney