Miley Cyrus hát lại ca khúc của Pink Floyd với nhạc sĩ vừa hồi phục khỏi Covid-19

Theo Variety, Miley Cyrus là khách mời cho chương trình trực tuyến Saturday Night Live. Tại chương trình này, nữ ca sĩ đã trình diễn lại ca khúc kinh điển Wish You Were Here của nhóm nhạc lừng danh Pink Floyd.

Cô ngồi bên lò sưởi cùng với người đánh đàn guitar là nhạc sĩ Andrew Watt. Nam nhạc sĩ năm nay 29 tuổi, từng làm việc với Ozzy Osbourne, Justin Bieber, Post Malone và Cardi B. Anh cũng vừa mới hồi phục sau khi nhiễm Covid-19 và đang tham gia hiến máu để các tổ chức y tế nghiên cứu thêm về cách phòng chống căn bệnh này.