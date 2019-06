Minh Hằng kể lý do chưa lên xe hoa

Trong ngày 28.6, Minh Hằng đã tổ chức buổi họp fan mang tên Phases of the moon tại TP.HCM, kỷ niệm 10 năm đồng hành cùng fanclub. Đến chung vui và chúc mừng Minh Hằng còn có Khả Ngân, Hoàng Thùy Linh, Trịnh Thăng Bình, Trương Thanh Long và Trâm Anh (The Face).

Xuất hiện trên sân khấu, Minh Hằng tự tin hát live loạt ca khúc gắn với mình thời gian qua, như Đến giờ phút này đây, Ngôi sao cô đơn, Em xin anh, Giờ em đã biết, Lỗi lầm cây lá và gió. Đặc biệt, Minh Hằng cùng Hoàng Thùy Linh lần đầu song ca hit Để mị nói cho mà nghe. Phần trình diễn của hai người đẹp khiến fan không ngừng hú hét và hát theo. Đáng chú ý nhất, ca khúc Một vòng trái đất được Minh Hằng thể hiện trên sân khấu cùng người bạn Trịnh Thăng Bình. Nữ ca sĩ luôn miệng gọi Trịnh Thăng Bình là “người yêu không bao giờ cưới” khiến fan thích thú.

Bất ngờ hơn, FC đã bí mật chuẩn bị bánh kem và nến để tổ chức sinh nhật cho Minh Hằng. Nữ ca sĩ xúc động bật khóc khi nhận được tình cảm lớn từ phía người hâm mộ. Cô chia sẻ: “Minh Hằng cảm thấy rất hạnh phúc khi ngoài gia đình, còn có rất nhiều trái tim hướng về mình, yêu thương mình một cách vô điều kiện. Các bạn không được nhận gì từ Hằng hết, các bạn chỉ có thể yêu thương Hằng một cách trong sáng nhất. Đây là điều quý giá nhất mà không gì có thể đánh đổi được. Minh Hằng biết bản thân mình còn có nhiều khuyết điểm, nhưng chính vì thế mỗi ngày mở mắt ra Hằng biết rằng mình có thêm động lực để phấn đấu để hoàn thiện bản thân và đem đến những sản phẩm tốt nhất đến cho khán giả".