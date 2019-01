Minh tinh Đài Loan chua xót vì bị ép khỏa thân 5 tiếng đồng hồ

Giữa tháng 12 năm ngoái, đạo diễn kiêm diễn viên Nữu Thừa Trạch khiến dư luận phẫn nộ khi bị tố cưỡng hiếp nhân viên nữ trong đoàn làm phim. Đây không phải lần đầu ông vướng phải bê bối tình dục. Trước đó, nam nghệ sĩ từng chịu tai tiếng lợi dụng quyền hành để buộc bạn diễn Kha Hoán Như khỏa thân gần 5 tiếng liền khi quay What On Earth Have I Done Wrong?! hồi năm 2007. Được biết, ông vừa là đạo diễn vừa là nam chính trong tác phẩm.

Mới đây, trên Facebook, Kha Hoán Như đã lên tiếng sau hơn 11 năm im lặng. Cô thừa nhận Nữu Thừa Trạch đã ép mình phải cởi hết quần áo để đóng chung cảnh nóng trong phim. Cô chua xót tự nhận rất hối hận khi không thảo luận kỹ về cảnh 18+ này. Người đẹp xứ Đài cho biết: “Tôi không dám hỏi nhiều, tôi cứ nghĩ rằng anh ấy có kinh nghiệm, mọi chuyện sẽ ổn và tôi cứ theo anh ấy thôi”.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA Kha Hoán Như (ngoài cùng bên trái) và Nữu Thừa Trạch (giữa)

Lúc quay, Kha Hoán Như chỉ có vỏn vẹn miếng dán nhũ hoa, trong khi Nữu Thừa Trạch để lộ hoàn toàn và mang bao cao su. Ông trấn an sẽ không “xâm nhập” trực tiếp, nhưng cô vẫn cảm thấy không hề thoải mái. Dù vậy, nữ diễn viên cũng không dám yêu cầu dừng lại. Sau khi hoàn thành cảnh nóng, cô nói: “Tôi cảm thấy bẩn thỉu và tuyệt vọng, muốn gột rửa mọi đụng chạm và ký ức về nó”. Cô bị ám ảnh nhiều ngày liền sau phân đoạn này. Minh tinh 39 tuổi cũng không thể giãi bày với ai, ngay cả bạn trai của mình.

Kha Hoán Như tiếp tục chịu đả kích tinh thần khi cảnh giường chiếu trên bị cắt bỏ còn chưa đến 10 giây trong bản dựng phim cuối cùng. Cô đau đớn: “Nếu bộ phim được chiếu như thế này, thì tại sao tôi lại phải hi sinh quá nhiều cho cảnh đó chứ?”.

Cũng trong bài viết, Kha Hoán Như tiết lộ sau đó Nữu Thừa Trạch đã xin lỗi mình. Tuy nhiên, cô không cảm nhận được sự chân thành của ông. Từ đó, cô luôn né tránh sao phim Bao Thanh Thiên tại các sự kiện, chương trình.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA Một số hình ảnh từ 10 giây ngắn ngủi lên hình cảnh nóng của cả hai

Kha Hoán Như là nữ diễn viên không quá xa lạ ở Đài Loan. Tại Việt Nam, cô được biết đến với vai phụ trong Vườn sao băng (2001) do nhóm F4 Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân, Ngô Kiến Hào, Chu Hiếu Thiên và Từ Hy Viên đóng vai chính. Năm 2018, cô chia sẻ đã ly hôn sau 4 năm mặn nồng. Chồng cũ của cô là người ngoài ngành.

Riêng Nữu Thừa Trạch, tai tiếng đời tư lạm dụng, quấy rối, cuồng dâm… đã nhấn chìm sự nghiệp của ông. Nam nghệ sĩ 52 tuổi quen thuộc với khán giả Việt qua vai diễn Bàng Dục trong phim Bao Thanh Thiên bản 1993. Bên cạnh đó, ông nổi tiếng trong vai trò đạo diễn với phim Phố đèn đỏ. Bộ phim đoạt nhiều giải thưởng danh giá như Kim Mã 2010, Taipei Film Awards 2010,… Hiện ông đang bị điều tra trước loạt cáo buộc cưỡng hiếp.