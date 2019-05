Minh tinh Hollywood Gabrielle Union quyến rũ trong trang phục của Công Trí

Đến sự kiện ở Los Angeles, diễn viên Gabrielle Union diện đầm suông vải tweed đính pha lê Swarovski dọc thân do NTK Công Trí kỳ công sáo tạo. Phần cầu vai gắn lông vũ cầu kỳ, hài hoà giữa sắc đen trắng. Cô hội ngộ ngôi sao Jessica Alba trên thảm đỏ. Cả hai là giám đốc sản xuất kiêm nhân vật chính của chương trình truyền hình L.A.'s Finest.

Gabrielle Union khoe sắc bên Jessica Alba

Minh tinh điện ảnh Mỹ được NTK Nguyễn Công Trí ưu ái thiết kế dáng váy sexy nửa kín nửa hở giúp tôn vinh dáng vóc và làn da nâu khoẻ mạnh đầy quyến rũ và sang trọng, đúng như biệt danh của cô là “viên socola ngọt ngào”.

NTK Công Trí ngày càng được nhiều ngôi sao Hollywood ưa chuộng, như Rihanna, Katy Perry, Rita Ora, Kate Bosworth, Cobie Smulders, Katherine McNamara, Josephine Skriver...

Chia sẻ về cơ duyên hợp tác cùng Gabrielle Union, NTK Nguyễn Công Trí cho biết gần đây anh được các stylist của nhiều nghệ sĩ Hollywood tìm đến liên hệ đặt trang phục nhiều hơn và trong đó có stylist của Gabrielle Union.

"Quá trình tạo nên bộ váy này như một cuộc đua về thời gian để kịp gửi sang Mỹ cho nữ diễn viên Gabrielle Union" - NTK Công Trí cho biết

“Chúng tôi làm việc và trao đổi qua mail, nhưng rất nhanh chóng và hiểu ý nhau. Giống như những lần trước bộ váy được thiết kế, lên mẫu và hoàn hiện từ bản vẽ cho đến phần hoàn thiện theo đúng số đo mà ngôi sao Hollywood gửi sang cho tôi và mọi thứ phải làm khẩn trương như một cuộc đua về thời gian để kịp gửi đi Mỹ”- Công Trí cho biết.

Gabrielle Union sánh bước bên chồng - vận động viên bóng rổ Dwyane Wade

Gabrielle Union sinh năm 1972, cao 1,7m. Cô được biết đến qua các phim: The Brothers, Deliver Us from Eva, Daddy's Little Girls, Think Like a Man, Bad Boys II, Cradle 2 the Grave, Cadillac Records, Top Five… Người đẹp Mỹ từng là gương mặt quảng cáo cho các hãng thời trang lớn gồm: Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Alberta Ferretti, Anna Sui, Calvin Klein, DKNY...

Màn khoe sắc trên thảm đỏ sự kiện giữa Gabrielle Union khi diện thiết kế của NTK Công Trí với Jessica Alba đã được trang Harper’s BAZAAR Mỹ đưa tin trên Instagram để khen ngợi.