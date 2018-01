Không chỉ để lại ấn tượng với những bước catwalk trên sàn diễn, trong năm 2017, hình ảnh Minh Tú liên tiếp xuất hiện ở nhiều vai trò mới. Dù là ở vị trí nào, người đẹp vẫn nổi bật bằng chính sự thẳng thắn trong cá tính và sự tâm huyết, nghiêm túc với nghề.

Không chỉ lọt top 3 Asia's Next Top Model, Minh Tú còn đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Face Vietnam mùa hai, được vinh danh Người mẫu phong cách tại lễ trao giải Elle Style Awards 2017 và lọt top ứng cử Nghệ sĩ có hoạt động nổi bật tại We Choice Awards.

Điều hối tiếc nhất của Minh Tú trong năm 2017 có lẽ là cơ hội tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, nơi hai ứng viên được xem là "đối thủ" của cô là Hoàng Thùy và Mâu Thủy đều dừng chân ở vị trí Á hậu.

Tuy nhiên, Minh Tú chia sẻ cũng hy vọng bản thân có thể thử sức ở một cuộc thi nhan sắc quốc tế phù hợp với tiêu chí cũng như có môi trường để cô rèn luyện, thể hiện và tỏa sáng. "Đi ra nước ngoài, được sải bước cũng như mang niềm tự hào dân tộc, là đại sứ cho đất nước để giới thiệu tới bạn bè thế giới về văn hoá, vẻ đẹp tâm hồn chính là ước mơ của Minh Tú. Hãy cứ hy vọng, cố gắng, không ngừng phấn đấu để chạm được vào giấc mơ đó", cô bộc bạch.



Được cho là "nàng thơ" gắn với nhà thiết kế Chung Thanh Phong, nhiều người lo ngại chân dài 1,79m sẽ bị cản trở các show diễn với các nhà thiết kế khác. Tuy nhiên Minh Tú không nghĩ vậy. Cô chia sẻ: "Chung Thanh Phong không chỉ là một người cộng sự trong nghề, mà còn là một người anh, người bạn tri kỷ luôn luôn hiểu rõ Minh Tú nhất về mọi thứ cả cuộc sống, lẫn trong công việc. Còn về việc những show diễn với các nhà thiết kế khác, Tú vẫn tham gia và nhận lời diễn cho những show phù hợp với bản thân mình cũng như sự tin tưởng khi họ nhớ tới và gửi lời mời tới Minh Tú. Chung Thanh Phong và Minh Tú như một cặp bài trùng luôn song hành, hỗ trợ nhau trong mọi mặt công việc".

Là người thông minh, Minh Tú hiểu rõ điểm mạnh trên cơ thể của mình. Đó cũng chính là hình ảnh Minh Tú đang theo đuổi, vẻ đẹp cá tính, thể thao, làn da rám nắng mạnh mẽ, khỏe khoắn cùng số đo “siêu ba vòng”. Là người thông minh, Minh Tú hiểu rõ điểm mạnh trên cơ thể của mình. Đó cũng chính là hình ảnh Minh Tú đang theo đuổi, vẻ đẹp cá tính, thể thao, làn da rám nắng mạnh mẽ, khỏe khoắn cùng số đo “siêu ba vòng”.

"Và điều quan trọng để phát huy thế mạnh đó bạn phải luyện tập cũng như cố gắng nỗ lực rất nhiều cho bản thân bởi đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp”, cô nói.



Năm 2018 sẽ là một Minh Tú đa màu sắc hơn trong ngành nghề mình đang theo đuổi, cống hiến: "Tú vẫn sẽ phát huy thế mạnh của bản thân mình về người mẫu fitness (thể hình), khỏe khoắn, năng động nhưng vẫn không kém phầm nóng bỏng, quyến rũ. Đồng thời Tú đã lên một vài kế hoạch cho công việc của bản thân trong năm nay, cụ thể như thế nào thì hãy chờ đón và cùng ủng hộ Minh Tú nhé".

Mai Ngọc

Ảnh: Windy Nguyễn