Minh Tuyết xót xa khi thí sinh bị ngã đến mất trí nhớ tạm thời

Để có tiết mục hoàn hảo nhất trong đêm chung kết Ẩn số hoàn hảo, Nguyễn Phương Anh và Hoàng Lâm quyết định thử sức với bộ môn đu dây lụa. Đây là môn xiếc đòi hỏi người thực hiện phải có thần kinh vững, không sợ độ cao và sở hữu đôi tay khỏe để có thể nắm chắc dây lụa.

Theo chia sẻ từ phía chương trình, không may trong quá trình tập luyện vì cổ tay yếu Nguyễn Phương Anh đã bất ngờ rơi từ độ cao khoảng 1 mét xuống thảm. Tai nạn này khiến nữ ca sĩ bị mất trí nhớ tạm thời: “Ba ngày đầu Phương Anh và Hoàng Lâm mỗi ngày tập 3 tiếng, đến ngày thứ tư Phương Anh không may bị tuột tay và rơi xuống thảm. May mắn do đang tập luyện ở độ cao vừa phải nên không quá nguy hiểm nhưng cú ngã đó làm Phương Anh choáng và mất trí nhớ tạm thời. Khi vừa ngã xong Phương Anh bật dậy và nghĩ tại sao mình lại ở đây, tự nhiên không nhớ từ sáng tới giờ mình làm gì, đến đây bằng cách nào. Cùng lúc đó suy nghĩ bỏ cuộc đã thoáng qua trong đầu Phương Anh. Tuy nhiên sau khi tỉnh táo trở lại Phương Anh đã tự nói với mình, cũng như tâm sự với Hoàng Lâm rằng cả hai cùng phải cố gắng”, Phương Anh cho biết.

Ảnh: Katsu Team Phương Anh và Hoàng Lâm xúc động khi nhớ lại những tháng ngày luyện tập khổ cực

Không chỉ gặp tai nạn bất ngờ, trong quá trình tập luyện cổ tay của Nguyễn Phương Anh và Hoàng Lâm còn trầy xước rất nặng, thậm chí ngay trong đêm thi vết thương đó vẫn chưa lành. Tuy nhiên vượt lên tất cả khó khăn, trở ngại cặp đôi vẫn chăm chỉ rèn luyện để mang đến khán giả, ban giám khảo màn trình diễn ca khúc Dáng em lụa là đặc sắc, hoàn hảo nhất.

Ảnh: Katsu Team Đêm thi chung kết hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ với những tiết mục bùng nổ từ các thí sinh

Chứng kiến sự nỗ lực hết mình cùng vết thương chưa lành trên tay cặp đôi Nguyễn Phương Anh - Hoàng Lâm, giám khảo Minh Tuyết không khỏi xót xa, cô liên tục thốt lên: “Oh my god!” và chia sẻ: “Bởi vậy người ta nói bên ngoài chỉ thấy được ánh hào quang của nghệ sĩ thôi nhưng ít ai biết người nghệ sĩ muốn đạt được những điều đó họ phải hi sinh rất nhiều”.

Ngoài Nguyễn Phương Anh - Hoàng Lâm, hai cặp đôi còn lại là Hà Nhi - Tăng Phúc, Tuyết Mai - Văn Phúc cũng có sự đầu tư kỹ lưỡng cho tiết mục trong đêm chung kết chương trình. Được mệnh danh là cặp đôi nhiều “màu sắc” Hà Nhi - Tăng Phúc tiếp tục gây bất ngờ khi thể hiện ca khúc My Destiny kết hợp với màn xiếc hoành tráng. Tuyết Mai và Văn Phúc lại thách thức bản thân bằng vở cải lương kinh điển Tiếng trống Mê Linh, trích đoạn Đoạn tế sống Thi Sách. Ba cặp đôi sẽ phải thuyết phục bộ ba quyền lực danh ca Ngọc Sơn, danh hài Chí Tài, ca sĩ Minh Tuyết để giành lấy ngôi vị Quán quân mùa đầu tiên của Ẩn số hoàn hảo. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào tối 10.6