Minh Vương đón tết trong khu cách ly: ‘Giao thừa đặc biệt nhất từ trước đến giờ’

Đầu tháng 2, ca sĩ Minh Vương đi biểu diễn ở Hải Dương. Sau khi biết Bộ Y tế yêu cầu khai báo đối với các trường hợp trở về từ Hải Dương, ngay lập tức Minh Vương đã đến cơ quan y tế gần nhà để thông báo về lịch trình của mình. Khi biết mình thuộc diện phải cách ly, nam ca sĩ đã chấp hành quy định, lên đường vào khu cách ly ở H.Quốc Oai (Hà Nội).

Nam ca sĩ chia sẻ, những ngày qua, anh rất vui khi nhận được sự quan tâm, thăm hỏi động viên của người thân, bạn bè. “Ngày nào bà xã, con gái cũng gọi điện hỏi thăm. Tình cảm gia đình khi xa nhau lại thấy nhớ và yêu thương nhiều hơn!”, anh cho biết.

Nam ca sĩ muốn làm một điều gì đó ý nghĩa cho mình và mọi người trong khoảng thời gian cách ly Ảnh cắt từ clip

Cán bộ và những người trong khu cách ly lúc biết anh là ca sĩ Minh Vương đã dành nhiều tình cảm và cả sự ưu tiên. “Tôi thấy rất vui. Điều đó khiến thời gian cách ly trở nên nhanh hơn”, nam ca sĩ cho hay. Nói về giao thừa đặc biệt năm nay, Minh Vương bảo: “Đây là dịp tôi được đón năm mới với những người bạn mới, sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ. Tôi thấy vui nhiều hơn là buồn!”.

Cựu thành viên của nhóm nhạc M4U cho biết, trong thời gian ở khu cách ly, anh được chứng kiến những câu chuyện, hình ảnh xúc động. “Một người bố dương tính với Covid-19, nên vợ và con gái anh thuộc diện F1 cũng phải đi cách ly tập trung. Khoảnh khắc hai mẹ con chơi đùa với nhau, nhìn em bé hồn nhiên mà thấy ấm áp, dù cả gia đình không được đón tết cùng nhau", ca sĩ Minh Vương nói.

MV có hình ảnh cuộc sống trong khu cách ly Ảnh cắt từ clip

Cũng bởi vậy, trong khoảng thời gian này, anh muốn làm điều gì đó có ý nghĩa cho mình và mọi người. Minh Vương đã quyết định thực hiện MV We are the family (Chúng ta là một gia đình) ngay từ trong khu cách ly, sau khi nghe được những lời ca ý nghĩa của ca khúc. Trước đó, MV We are the family với sự góp mặt của Mỹ Tâm, Thu Phương, Bằng Kiều, Hà Lê, Kiều Minh Tâm cùng 60 thiếu nhi vũ đoàn Ballet Dance đã tạo nên sức lan toả với 8 triệu lượt xem, gần 10.000 chia sẻ và hơn 100.000 tương tác trên kênh YouTube và Facebook.

Minh Vượng quyết định dàn dựng MV theo cách riêng mang phong cách acoustic. Đặc biệt, trong MV, có những hình ảnh về cuộc sống trong khu cách ly được chính nam ca sĩ ghi lại. Tác giả ca khúc Gửi ngàn lời yêu cho biết, những hình ảnh này được anh thực hiện theo đúng quy định về khoảng cách tiếp xúc với những người khác trong khu cách ly.

‘’Những cảnh quay tôi hát được người bạn cùng trong phòng cách ly hỗ trợ nhiệt tình, đúng ý nghĩa của bài hát Chúng ta là một gia đình. Còn khâu làm nhạc, tôi có 2 người anh em thân giúp sức là nghệ sĩ guitar Phạm Tuấn Anh giúp phối khí, còn nghệ sĩ Đức Đại giúp mix và dựng hậu kỳ. Thời gian quay cảnh ở khu cách ly, tôi mất 2 buổi vì phải chờ các sinh hoạt của mọi người. Phần dựng mất 1 ngày. Tổng cộng chúng tôi chỉ có khoảng 3 ngày để hoàn thiện MV”, ca sĩ Minh Vương cho biết.

“Tôi muốn gửi đến khán giả thông điệp gần gũi nhất để mọi người biết được trong khu cách ly thì mọi người cũng coi nhau như một gia đình và cùng chung tay động viên giúp đỡ nhau đẩy lùi dịch bệnh. Dù có bao nhiêu khó khăn phía trước, thì với sự quyết tâm, với tinh thần Việt Nam, khi cả nước sát cánh cùng nhau, giông bão rồi sẽ qua, Việt Nam nhất định sẽ chiến thắng’’, nam ca sĩ bày tỏ.