Miss Grand International Vietnam 202 Thùy Tiên gây bất ngờ với khả năng nói tiếng Anh

Những ngày vừa qua, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên là cái tên được chú ý khi được chính thức công bố trở thành Miss Grand International 2021, đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi sắc đẹp Miss Grand International vào cuối năm nay.

Mới đây, vào ngày 7.9, Thuỳ Tiên có cơ hội được phỏng vấn trực tuyến với trang tin nước ngoài Inside Pageant về sứ mệnh “Stop the war and the violence” (Kết thúc chiến tranh và bạo lực) của BTC cuộc thi Miss Grand International. Thần thái linh hoạt và lối trả lời phỏng vấn lưu loát là những gì khán giả nhận xét khi theo dõi phần trò chuyện của Thùy Tiên với phóng viên.

Fan bất ngờ với trình bày tiếng Anh lưu loát, phong thái trả lời phỏng vấn tự tin của Thuỳ Tiên

Thể hiện khả năng hoạt ngôn với sự tự tin khi phải trả lời những câu hỏi từ nhiều chủ đề khác nhau của phóng viên, tân Miss Grand International Vietnam khiến fan hài lòng với sự sắc sảo, nhạy bén này của cô. Khi được phóng viên đề cập đến điều mà Thuỳ Tiên nghĩ là cô đang thiếu sót, và tố chất của mỹ nhân này là gì, Miss Grand International Vietnam 2021 trả lời rằng: “Chắc chắn ai cũng có thiếu sót, tôi biết rõ mình mạnh ở đâu và chưa mạnh chỗ nào. Thiếu sót mà đi cùng với cách xử lý không đúng thì sẽ là sai lầm. Và tôi nghĩ tự mình phơi bày những điều thiếu sót cho cả thế giới biết sẽ là sai lầm nên tôi xin phép dành thời gian để khắc phục những thiếu sót của mình hơn là kể lể nó ra”.

Ngoài ra, khi được hỏi về sứ mệnh “Stop the war and the violence”, Thuỳ Tiên đã trả lời: “Điều chúng tôi có thể làm ở đây là xoa dịu chiến tranh, giảm thiểu bạo lực ngay từ trong suy nghĩ của mọi người. Với sức ảnh hưởng của mình tôi có thể kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng để hướng về một vùng đất, dân tộc, một tầng lớp nào đó đang bị tổn thương do chiến tranh”.

Giao lưu tiếng Anh với phóng viên ngoại quốc, Thuỳ Tiên thể hiện kỹ năng tiến bộ của mình để chuẩn bị cho Miss Grand International 2021 vào cuối năm nay diễn ra tại Thái Lan Ảnh: NSCC

Miss Grand International được biết đến là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế uy tín với tiêu chí lựa chọn một tân Hoa Hậu mang trong mình một tinh thần kết nối sức mạnh toàn thế giới cho những hành động ý nghĩa trong cộng đồng. Các đại diện trước đây của Việt Nam tại cuộc thi này như Kiều Loan, Ngọc Thảo... đều là những cô gái với cá tính nổi bật và được cộng đồng fan yêu sắc đẹp đánh giá là như những mỹ nhân sở hữu tinh thần lan tỏa điều ý nghĩa này. Để sẵn sàng cho cuộc thi, Thuỳ Tiên là đại diện tiếp bước Ngọc Thảo mang trong mình một nét đẹp hiện đại và tinh thần sẵn sàng đương đầu với các thử thách. Ở cô, công chúng thấy được sự tự tin, bản lĩnh cũng như kinh nghiệm dày dặn tại các cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước (từng lọt Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018, đạt danh hiệu Người đẹp nhân ái 2018 và dự thi Miss International 2019 tại Nhật Bản).

Là mỹ nhân tiếp theo đeo sash Việt Nam tại đấu trường Miss Grand International, Thuỳ Tiên đang có sự lột xác ngoạn mục với vẻ đẹp chuẩn quốc tế, cùng với sự nhìn nhận những thiếu sót trong quá khứ, cô đã nhận nhiều phản ứng tích cực và sự ủng hộ từ khán giả. Có thể nói cho đến thời điểm hiện tại, Thuỳ Tiên đã dần chinh phục fan hâm mộ và thể hiện rằng bản thân xứng đáng với ngôi vị Miss Grand International Vietnam 2021 và sẵn sàng "bùng cháy" tại cuộc thi sẽ diễn ra ở Phuket (Thái Lan) vào cuối năm nay.