Trong tập 6 với chủ đề Latin, sau phần thi của đội producer Đỗ Hiếu và Ái Phương, MC Tùng Leo bất ngờ công bố việc Miu Lê xin rút khỏi chương trình này.

Đại diện ban tổ chức, Tùng Leo cho biết: "Mặc dù rất tiếc nhưng đây là quyết định cá nhân của Miu Lê nên chúng tôi xin phép tôn trọng quyết định của nghệ sĩ. Trước khi rút khỏi chương trình, Miu Lê mong muốn rằng khán giả hãy tiếp tục ủng hộ cho tất cả các tiết mục biểu diễn công phu của các nghệ sĩ khác. Thay mặt cho những người làm chương trình xin được phép cảm ơn Miu Lê và Only C rất nhiều vì những gì các bạn đã mang đến ở chương trình này. Và chúng tôi cũng luôn luôn mong rằng những gì đã trải qua kể cả trải nghiệm và cảm xúc đều sẽ giúp các bạn ngày càng thiện chiến hơn nữa trên con đường các bạn đang đi".

Thay mặt cho đồng đội của mình, producer Only C cũng chia sẻ: “Đầu tiên cho phép Only C gửi lời xin lỗi đến khán giả và các nhà sản xuất âm nhạc tại đây. Thật ra không ai muốn điều này xảy ra, mỗi người một cảm xúc, mỗi người một nhìn nhận, với Only C đây chỉ là một cuộc chơi thôi. Tuy nhiên cũng phải thông cảm cho Miu vì trước tới giờ Miu Lê không quen với áp lực cho nên bản thân Miu cũng có những cảm xúc nhất định. Tôi phải nói cảm ơn chương trình rất nhiều vì giúp cho anh em producer ở đây gần nhau hơn... Tất cả mọi người đã tạo cho tôi một cuộc chơi mà tôi thấy thú vị nhất. Tôi tôn trọng quyết định của Miu Lê và mong tất cả anh em ở đây nhận lời xin lỗi của tôi".