'Mối tình đầu của tôi' kết thúc có hậu hơn 'She was Pretty' Hàn Quốc

Quy tụ dàn diễn viên trẻ nổi tiếng như Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Bình An, B Trần..., dù từng bị nghi ngờ về diễn xuất nhưng cuối cùng Mối tình đầu của tôi vẫn chinh phục khán giả sau gần bốn tháng lên sóng.

Ở tập 60 cũng là tập cuối của phim, diễn biến có phần tương tự như She was pretty bản Hàn. Nhân vật Minh Huy (B Trần) là nhà văn nổi tiếng Tei đã cứu Tạp chí Her mode khi cho xuất bản số ấn phẩm đặc biệt giúp Her mode được "hồi sinh". Ngoài ra, trong đoạn ghi âm để lại cho An Chi (Lan Ngọc), Minh Huy tâm sự với cô tất cả mọi thông tin về mình. Ngoài thân phận nhà văn Tei, Minh Huy chính là con trai của chủ khách sạn 5 sao mà anh đã ở suốt thời gian qua, và bố mẹ anh có mối quan hệ rất thân thiết với gia đình Hạ Linh (Chi Pu).

Tuy nhiên điều bất ngờ của bộ phim là nhân vật con trai của Chủ tịch tập đoàn Her mode kiêm Giám đốc kinh doanh đã lộ diện. Nếu phiên bản gốc, Sơn Tùng (Hứa Minh Đạt) mới là "chủ tịch ngầm" thì ở bản Việt trái ngược với những dự đoán từ khán giả lại là Lê Minh (Mạnh Lân), cái kết này làm hài lòng fan hâm mộ của đôi máy bay già - phi công trẻ.

Ảnh: ĐPCC Nhân vật con trai Chủ tịch tập đoàn Her mode thay đổi từ Sơn Tùng sang Mạnh Lân khiến khán giả bất ngờ

Ngoài ra, điểm khác so với phiên bản Hàn là nhân vật An Chi và Nam Phong (Bình An) lại kết thúc bằng một đám cưới ngọt ngào thay vì kết thúc mở như bản gốc. Sau tất cả, Hạ Linh đã thực hiện lời hứa của mình khi trở thành phù dâu cho An Chi, còn Minh Huy cũng bất ngờ góp mặt để làm phù rể cho Nam Phong. Nếu ở bản gốc, nam phụ vạn người mê đã bỏ đi mà không hẹn ngày trở về thì ở bản Việt cả Minh Huy lẫn Hạ Linh đều dũng cảm đối diện với người mình thương, chúc phúc cho họ và bắt đầu cuộc đời mới cho riêng mình. Đã vậy biên kịch còn hé lộ về chuyện gia đình Minh Huy - Hạ Linh có mối quan hệ thân tình, biết đâu chừng sau đám cưới của An Chi, cặp đôi đại gia này sẽ nhận ra chân ái đời mình. Cái kết khác biệt của Mối tình đầu của tôi so với phiên bản She was Pretty Hàn Quốc đem đến cho khán giả nhiều bất ngờ và thỏa mãn.

Ảnh: ĐPCC Nhân vật Hạ Linh vui vẻ trở thành phụ dâu cho đám cưới bạn thân An Chi Ảnh: ĐPCC Nhân vật của B Trần chiếm được nhiều tình cảm của khán giả. Nam diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi khi hóa thân thành nhân vật này

Trên Fanpage phim, nhiều khán giả dành lời khen cho bộ phim và bày tỏ sự tiếc nuối khi phim đã kết thúc. Khán giả Trang Ngô để lại nhận xét: “Nói phim hay hơn bản gốc cũng không "điêu" đúng không các bạn. Nhưng phải chia tay rồi, tiếc quá. Thật sự là anh Minh Huy không thể đến với An Chi nhưng mà từ nhỏ An Chi và Nam phong đã có mối tình đầu rồi. Kết thúc hai người thành một cặp vậy là đúng rồi. Phim kết thúc đẹp”.

Ngoài ra, khán giả còn dành rất nhiều tình cảm cho nhân vật Minh Huy (B Trần) và mong muốn anh có thể thành đôi với An Chi (Lan Ngọc). “Vì hạnh phúc của hai người mà có quá nhiều người phải đánh đổi, nếu tôi là đạo diễn, nhà biên kịch thì tôi sẽ để cho Minh Huy với An Chi đến bên nhau và Nam Phong với Hạ Linh bên nhau, đẹp cả đôi đường. Thực sự xem tôi chỉ buồn cho Minh Huy. Cuối cùng cũng kết thúc đẹp nhưng mà vẫn thấy thương Minh Huy. Thấy Minh Huy và Hạ Linh xuất hiện cùng nhau ở cuối phim mong cho họ thành đôi. Nhưng tiếc là hết phim rồi”, một tài khoản đưa ra ý kiến.