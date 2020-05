Một diễn viên, người mẫu Hàn chết trẻ vì ung thư

Bài đăng do người nhà Park Ji Hoon cập nhật: “Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những người đã an ủi và khích lệ chúng tôi vượt qua chuyện này dù đang trong thời điểm dịch Covid-19 . Nhờ có các bạn, chúng tôi không đơn độc khi phải tiễn đưa Park Ji Hoon lên thiên đường. Sự động viên của mọi người là nguồn sức mạnh to lớn không chỉ cho tôi mà cả gia đình, chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Hãy cẩn thận phòng ngừa dịch Covid-19 và tôi hi vọng các bạn luôn khỏe mạnh. Một lần nữa, tôi chân thành cảm ơn các bạn”.