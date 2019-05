'Mr. Cần Trô' Xuân Nghị: Tôi mong có được một vai chính điện ảnh cho mình

Tối 22.5, buổi premiere Vô gian đạo của đạo diễn Trần Việt Anh đã diễn ra tại TP.HCM. Dù trời đổ mưa nhưng vẫn có khá đông nghệ sĩ đến tham dự và chung vui cùng dàn cast lẫn ê-kíp. Ngoài việc góp mặt của của dàn diễn viên chính Xuân Nghị, Huỳnh Anh, Võ Mỹ Phương, Hà Phương Thu..., cùng đạo diễn Việt Anh buổi premiere còn xuất hiện nhiều gương mặt như: ca sĩ Pha Lê, Jay Quân - Chúng Huyền Thanh.

Tại buổi ra mắt, đạo diễn Trần Việt Anh đã thừa nhận rằng việc remake các phim kinh điển như Thánh bịp vô danh - My name is nobody đến từ đạo diễn kỳ cựu Vương Tinh, khiến anh gặp rất nhiều lo lắng đến tận ngày phim ra mắt. Vị đạo diễn cho hay anh đã cân đo đong đếm kỹ lưỡng để vừa giữ được cái hồn của nguyên tác, vừa có được cách kể chuyện hiện đại và mang hơi thở phù hợp với khán giả Việt Nam.

Ngoài ra, đạo diễn Trần Việt Anh nói Vô gian đạo là “canh bạc” mạo hiểm nhất sự nghiệp của mình. Bởi anh chọn remake một bộ phim kinh điển, đã ăn sâu trong lòng khán giả hơn một thập niên, cũng như đặt niềm tin vào những cái tên không hề là “bảo chứng phòng vé”. Thêm nữa, việc anh vừa phải giữ vai trò đạo diễn vừa tham gia vào một nhân vật mấu chốt của phim càng khiến Trần Việt Anh đối mặt với khối lượng công việc đòi hỏi phải “chạy” hết công suất của mình.

Ảnh: ĐPCC Đạo diễn Trần Việt Anh chia sẻ về lý do thực hiện Vô gian đạo

Tuy có nhiều áp lực, vị đạo diễn hi vọng: “Tôi nghĩ dù có nhiều bất lợi nhưng vẫn còn có nhiều điều để kể trong bộ phim này. Với tôi, cái lợi đầu tiên là phim có lượng fan nhất định từ bản cũ. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên trên màn ảnh Việt có một bộ phim về bài bịp. Trong bộ phim này, tôi đã chọn cách tiếp cận mới, khai thác nhiều góc nhìn để sau tất cả điều khán giả cảm nhận không phải là ai lừa ai, ai giỏi hơn ai trong xã hội khắc nghiệt mà là những niềm tin về con người và về tình yêu”.

Tham gia phim với vai diễn một cảnh sát chìm với nhiều pha "lật mặt", Xuân Nghị cũng bật mí, vai Tâm trong phim sẽ có nhiều đổi mới và gây bất ngờ. "Đây là cơ hội tốt để Nghị làm mới mình với khán giả. Dù đề tài bạc bịp nhưng lại mang đến thông điệp rất nhân văn và có nhiều giá trị đẹp. Trong thế giới lừa lọc đó, người ta vẫn tin vào chính nghĩa, vào lòng tin giữa người với người. Đó là điều thuyết phục Nghị nhận vai diễn này. Nhờ đóng phim mà Nghị cũng áp dụng kinh nghiệm đánh bài quỳ gối lúc nhỏ của mình", anh hài hước cho biết.

Ảnh: ĐPCC Xuân Nghị và Huỳnh Anh lịch lãm tại buổi ra mắt phim

Ngoài ra, Xuân Nghị cũng bày tỏ anh mong muốn mình sẽ có được một vai chính điện ảnh giống như La Thành. “Bản thân Nghị diễn hài nên sẽ rất khó có được một vai chính cho phim điện ảnh, nhưng Nghị sẽ cố gắng vì Nghị thấy thị trường ở mình có nhiều phim hài nên Nghị mong được đóng chính một phim hài nào đó. Nói là vai hài nhưng Nghị cũng thích đóng nhiều vai giống bộ phim này, nó đa chiều và cũng có nhiều cảm xúc khác nhau. Rõ ràng bản thân Nghị đã tham gia nhiều sản phẩm, có hài, chính kịch và thậm chí là bi nữa nên Nghị không sợ mình bị đóng khung trong các thể loại phim hài", Mr. Cần Trô nói thêm.

Cốt truyện Vô gian đạo xoay quanh mối quan hệ giữa Cháy, Đạo, Thạch và Tâm. Thủ vai Cháy là diễn viên La Thành, giỏi bài bạc và háo sắc. Trong một lần tình cờ, Cháy phải lòng Linh (Võ Mỹ Phương đảm nhận), một cô gái xinh đẹp nhưng bị mù mắt. Vốn quen thói ăn chơi, Cháy ra sức chinh phục người đẹp nhưng lại không ngờ “bố vợ tương lai” cũng là một tên nghiện trò may rủi.