Muôn kiểu lì xì khiến nhân viên ngất ngây

Để phát lộc xuân với ý nghĩa trao đi và sẽ nhận lại may mắn, nhiều chủ doanh nghiệp đã sáng tạo không ngừng trong cách lì xì sao cho độc, lạ, mang tới những phút giây tươi vui trong môi trường doanh nghiệp.

Bốc bao lì xì ngẫu nhiên

Những bao lì xì “cào bằng” ai cũng như ai đã xưa rồi. Ngày nay, yếu tố bất ngờ thường được đưa vào hoạt động lì xì ở khắp mọi nơi. Theo đó, ai cũng có một bao lì xì nhưng giá trị có thể khác nhau, phụ thuộc vào quyết định của người nhận khi bốc một bao lì xì ngẫu nhiên giữa các bao lì xì trộn lẫn nhau.

“Công ty chúng tôi có truyền thống lì xì vào ngày đi làm lại sau tết, như năm Tân Sửu 2021 dự kiến là mùng 6 tết. Như mọi năm, chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình lì xì cho tất cả nhân viên với giá trị bao lì xì từ 100.000 đồng đến 3 triệu đồng”, chị Hương (trưởng phòng nhân sự của một startup công nghệ) chia sẻ.

Theo chị Hương, cách lì xì này có cái hay là tạo cảm giác thích thú cho nhân viên khi họ phải chọn lựa một bao duy nhất, rồi khui bao và mong chờ giá trị bên trong thật lớn. Một bao lì xì dày với 10 tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng chưa hẳn đã trị giá bằng một bao lì xì chứa 6 tờ 500.000 đồng, đó là cách công ty của chị tạo bất ngờ.

Lì xì vé số Vietlott cầu may

Cũng thú vị không kém hình thức bốc thăm may mắn, anh Hòa (giám đốc chi nhánh một công ty truyền thông tại Hà Nội) cho biết: Trong đợt tất niên của chi nhánh, anh đã mua hàng trăm tờ vé số Vietlott thuộc các sản phẩm Mega 6/45 và Power 6/55 để lì xì cho mỗi nhân viên 2 tờ. Tùy thuộc sự may mắn của mỗi người, tờ vé số có thể mang lại những giải thưởng lớn nhỏ khác nhau - lên tới hàng chục tỉ đồng.

“Đây là phần lì xì của cá nhân tôi gửi các nhân viên, bên cạnh bao lì xì “tiền tươi” từ công ty. Nhận lì xì bằng vé số Vietlott, nhân viên sẽ phải giữ kỹ và dò số vào các kỳ quay mùng 2 tết (đối với Power 6/55) và mùng 3 tết (đối với Mega 6/45). Khi chưa tới kỳ quay, mỗi người vẫn đều có quyền hi vọng như nhau về cơ hội trúng Jackpot tiền tỉ”, anh Hòa chia sẻ.

Tương tự tại một công ty bất động sản ở quận 1, ngoài thưởng danh số năm được công ty chuyển qua tài khoản ngân hàng, mỗi nhân viên còn nhận thêm tới 10 tờ vé số Vietlott. “Ai may mắn sẽ trúng lớn và chắc chắn sẽ là câu chuyện để bàn tán, hỏi han nhau trong niềm vui, tiếng cười ngày đầu năm mới”, chị Quỳnh Nga (nhân viên kinh doanh) nói.

Trên thực tế, mỗi vé số Vietlott có giá bán chỉ từ 10.000 đồng (tương ứng với 1 bộ số). Đây là số tiền đầu tư rất nhỏ nhưng sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho người nhận. Không chỉ trong môi trường doanh nghiệp, vé số Vietlott còn có thể được dùng để lì xì giữa các thành viên trong gia đình hay giữa những người bạn trong buổi cà phê, nhậu nhẹt.

“Nổ” ví điện tử, tài khoản ngân hàng

Cũng sẽ rất bất ngờ và thú vị khi tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử “nổ” thông báo được cộng thêm tiền kèm lời nhắn chúc mừng năm mới. Cách lì xì đậm chất công nghệ này có thể thực hiện ở bất kỳ đâu dù mỗi người đang ở một vùng quê xa xôi. Về phía người nhận, lộc tới trong những ngày đầu năm như vậy thường được xem là sự khởi đầu “thuận buồm xuôi gió” cho cả năm.

Hiểu được nhu cầu này, nhiều ví điện tử đang triển khai chương trình lì xì đầu xuân với những câu đối thú vị bên trong bao lì xì điện tử. Thay vì tiền về trực tiếp tài khoản, người nhận chỉ thấy một thông báo bí ẩn và phải thực hiện thao tác bốc bao lì xì như ngoài đời thật.

Bên trên chỉ là một vài trong rất nhiều hình thức lì xì kiểu mới đang giúp cuộc sống trở nên thú vị hơn theo cách của nó. Dù cách nào đi nữa, những phong bao lì xì cũng nhằm ý nghĩa to lớn nhất là chúc tụng nhau may mắn: “Lộc biếc, mai vàng, xuân hạnh phúc/Đời vui, sức khỏe, tết an khang”.