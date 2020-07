MV ra mắt 'BOOMBAYAH' của BlackPink vượt mốc 900 triệu lượt xem

Theo Soompi, vào khoảng 12 giờ 50 ngày 10.7 (giờ địa phương), MV debut (ra mắt khán giả lần đầu tiên) BOOMBAYAH của BlackPink đã vượt qua 900 triệu lượt xem trên YouTube. Với thành tích này, BOOMBAYAH cũng trở thành MV debut đầu tiên của K-pop cán được cột mốc trên ở nền tảng YouTube.

Kể từ thời điểm phát hành MV BOOMBAYAH là 20 giờ ngày 8.8.2016, BlackPink chỉ mất 3 năm, 11 tháng để tạo nên kỷ lục ấn tượng trên.

Black Pink tiếp tục tạo lập kỷ lục mới ở K-pop Ảnh: Soompi

Gần đây, MV ca khúc chủ đề How You Like That nằm trong single cùng tên của BlackPink, đánh dấu sự trở lại của 4 cô gái, cũng thiết lập hàng loạt kỷ lục ấn tượng. Cụ thể, How You Like That chỉ mất 1 ngày 8 tiếng và 22 phút phát hành để vượt qua con số 100 triệu người xem trên YouTube. Nhờ đó, How You Like That trở thành MV của nhóm nhạc thần tượng đạt thành tích này nhanh nhất, phá vỡ kỷ lục mà Boy With Luv của nhóm nam BTS thiết lập trong quá khứ (1 ngày 13 tiếng và 38 phút).

Bên cạnh đó, nhờ How You Like That đạt top 1 trên bảng xếp hạng US iTunes (Mỹ), BlackPink cũng trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên đạt top 1 trên bảng xếp hạng danh tiếng này trong 2 thập kỷ liên tiếp. Trước đó, lần đầu tiên nhóm đứng đầu bảng xếp hạng US iTunes nhờ ca khúc Kill This Love vào năm 2019.

Ngoài ra, BlackPink cũng chính thức trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên và duy nhất "chạm nóc Melon" (có số lượng người nghe duy nhất trong một giờ lớn hơn hoặc bằng giới hạn trên biểu đồ của Melon) năm 2020 với 102.725 người nghe How You Like That trong 1 giờ đầu tiên.