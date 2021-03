MV solo của Rosé (BlackPink) đạt lượt xem 'khủng' ngay khi ra mắt

Trong MV On the Ground dài 3 phút 08 giây, Rosé xuất hiện trong trang phục Công Trí ở giây thứ 43, gây ấn tượng với khán giả vì vẻ đẹp lộng lẫy. Thành viên nhóm Blackpink diện váy ngắn, khoác ngoài áo đính tua, được phối thêm chân váy xếp li để tạo sự nền nã, nữ tính hơn.

Ê-kíp của Rosé đã liên hệ với đại diện Công Trí về lần kết hợp này từ tháng 1.2021 và sau 2 tháng, Rosé đã tự tin tỏa sáng với trang phục của Công Trí trong MV On the Ground. Mẫu thiết kế được lựa chọn là mẫu số 57 nằm trong bộ sưu tập Công Trí Xuân - Hè 2020 được trình diễn tại Tuần lễ thời trang New York (Mỹ). Thiết kế nguyên bản là áo tắm liền thân làm bằng chất liệu lưới, được nhà thiết kế sử dụng kỹ thuật đính kết đặc trưng để đặc tả hình ảnh tia nắng chiếu rọi trong buổi sáng sớm. Nhiều nghệ nhân lành nghề mất hàng trăm giờ làm việc để tạo ra sản phẩm.

Công Trí là nhà thiết kế Việt đã tạo nên nhiều mẫu trang phục ấn tượng cho những người nổi tiếng thế giới như phu nhân cựu Tổng thống Mỹ Michelle Obama, ca sĩ Beyoncé, Rihanna, Katy Perry, Miley Cyrus, Demi Lovato, Jennifer Lopez, diễn viên Kelly Marie Trần…

Chỉ sau 20 giờ ra mắt trên YouTube, MV On the Ground của Rosé đạt được số lượt xem “khủng”: gần 36 triệu lượt xem. Ca khúc On the Ground cũng đang “càn quét” các bảng xếp hạng tại Hàn Quốc và nhiều nước trên thế giới. Với MV On the Ground ra mắt trưa 12.3, Rosé cũng trở thành nghệ sĩ solo có lượt xem công chiếu cao nhất thế giới (lượt xem cao nhất khi công chiếu của On the Ground là 1,2 triệu). Rosé là thành viên thứ 2 của BlackPink ra mắt MV solo sau thành viên cùng nhóm Jennie.