MV 'Ta sẽ hồi sinh' của Đức Tuấn được ê-kíp nước Ý khen ‘ấn tượng’

Cũng chính vì việc phong tỏa bởi đại dịch ở Ý, phải mất một thời gian khá lâu ê kíp của Đức Tuấn mới nhận được hồi âm từ Roby Facchinetti cùng Stefano D’Orazio với điều kiện họ sẽ phải “kiểm duyệt” sản phẩm của Đức Tuấn trước khi ra mắt, gồm cả phần bản ghi âm, hình ảnh lẫn ca từ tiếng Việt.

Từng cộng tác nhiều lần và khá ưng ý với các tác phẩm âm nhạc được viết lời bởi nhạc sĩ-nhà báo Hà Quang Minh, Đức Tuấn đã trông cậy vào cộng sự này cho việc chuyển ngữ. Và phần chuyển ngữ sang tiếng Việt (sau khi dịch nghĩa qua tiếng Anh) được ê kíp của Roby Facchinetti đồng ý ngay. Riêng phần thu âm và hình ảnh, các tác giả Ý đã khen ngợi Đức Tuấn với nhận xét trong email rằng: “Chúng tôi rất ấn tượng với sản phẩm của các bạn - phần video rất đẹp mắt và Đức Tuấn là một nghệ sĩ thật tuyệt vời” (nguyên văn: We are very impressed with your production - the video is spectacular and Duc Tuan is an extraordinary artist). Cuối email, tác giả bản gốc không quên nhấn mạnh thông điệp “hồi sinh” qua lời chúc “Bravi-Together we will reborn”.