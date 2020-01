MV 'Vì đó là em' xuất hiện trên các trang nhạc đình đám xứ Hàn

Ra mắt vào giữa tháng 12.2019, Vì đó là em - ca khúc mới nhất của “thánh thả thính” Osad thu hút sự chú ý từ khán giả trẻ nhờ ca từ dễ thương được hát bằng song ngữ Việt - Hàn cùng khung cảnh tươi sáng, mộng mơ tại Đà Lạt. Bẵng đi một thời gian, hôm 14.1, bài hát “nóng” trở lại khi bất ngờ xuất hiện trên Melon cùng nhiều trang nhạc nổi tiếng tại xứ kim chi như Bugs, Naver Music, Vibe, Soribada… Không chỉ có vinh dự xuất hiện trên các nền tảng nghe nhạc hàng đầu Hàn Quốc, Vì đó là em còn được xếp bên cạnh các ca khúc của loạt sao Kpop như: Taeyeon (nhóm SNSD), IU, nhóm Red Velvet, Zico, Changmo…

Vì đó là em xuất hiện trên Melon cùng nhiều nền tảng nghe nhạc trực tuyến nổi tiếng ở Hàn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đây là lần đầu tiên một sản phẩm nhạc Việt được giới thiệu trên trang chủ của các trang nhạc lớn Hàn Quốc. Điều này khiến Osad cũng như người hâm mộ không khỏi phấn khởi, hạnh phúc và tự hào. Trên trang cá nhân, rapper gốc Hưng Yên nhanh chóng chia sẻ tin vui đến fan và nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp cùng đông đảo người hâm mộ. Điều này cũng giúp nghệ sĩ trẻ có thêm động lực để phấn đấu, chăm chỉ hơn trong tương lai nhằm cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng.

Vì đó là em đánh dấu lần đầu tiên Osad kết hợp cùng nhà sản xuất âm nhạc Hàn Quốc Krazy Park và Shin Hyun Woo - giọng ca được yêu mến qua chương trình Can i see your voice. Theo tiết lộ của ngôi sao sinh năm 1997, dự án này được hai bên ê-kip Việt - Hàn chuẩn bị trong gần 1 năm. Chia sẻ về sản phẩm âm nhạc mới nhất, chủ nhân hit Người âm phủ bộc bạch: “Trong ca khúc có 1 đoạn mình thể hiện bằng tiếng Hàn vì muốn tạo bất ngờ cho fan cũng như kỷ niệm quá trình gần 1 năm chăm chỉ trau đồi thêm ngôn ngữ Hàn cùng cô giáo. Osad còn hướng dẫn cả Hyun Woo cách thể hiện tình cảm hơn cũng như phát âm phần hát tiếng Việt. Anh là người soạn lời Việt trên giai điệu Hàn, sau khi nhà sản xuất Krazy Park gửi bản demo cho mình nghe”.

Màn kết hợp giữa Osad và Shin Hyun Woo giúp nghệ sĩ trẻ người Việt đến gần hơn với người yêu nhạc xứ kim chi ẢNH: NVCC

Nam ca sĩ 22 tuổi cho biết bản thân muốn gửi gắm thông điệp nhẹ nhàng về tình yêu thông qia câu chuyện tình yêu dễ thương, ngọt ngào. Osad thổ lộ rằng nam nghệ sĩ luôn muốn theo đuổi phong cách âm nhạc trong sáng, tích cực và truyền cảm hứng đến các khán giả trẻ. Là một người khá kỹ tính, giọng ca gốc Hưng Yên đã dành thời gian bay sang Hàn để đến phòng thu nghe lại sản phẩm hoàn chỉnh, làm việc cùng ê-kip nước bạn để có một sản phẩm chỉn chu, chất lượng nhất trước khi chính thức cho ra mắt ca khúc. Osad chia sẻ bản thân nam nghệ sĩ đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong quá trình hợp tác với đội ngũ quốc tế nói trên.

Năm 2019 đánh dấu năm đầu tiên Osad chính thức hoạt động âm nhạc và quyết định vào TP.HCM lập nghiệp. Sau thời gian học hỏi, trau dồi, rapper 22 tuổi đã sở hữu một vài sản phẩm âm nhạc khá chất lượng, có sự đầu tư nghiêm túc như: Ngày chờ tháng nhớ năm thương , Vì em đến , Dấu yêu vô hình (kết hợp cùng Amee), Em muốn ăn gì (hợp tác với Min ) và Vì đó là em.