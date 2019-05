Bài xẩm Dặn chồng chớ uống rượu say còn có tên Chồng say dựa theo lời thơ của nhà thơ Nguyễn Quang Hưng sáng tác riêng cho nhóm, do nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa phổ điệu xẩm và cũng là người thể hiện. Bài xẩm Rượu bia tối kỵ lái xe do nhạc sĩ Nguyễn Quang Long phổ điệu xẩm với phần tham gia thể hiện của các nghệ sĩ Khương Cường, Thanh Sơn, Phạm Trang, Phạm Dũng. Đây cũng là 2 bài xẩm nằm trong dự án những tác phẩm về văn hóa giao thông của nhóm xẩm Hà thành sẽ công bố trong thời gian tới.