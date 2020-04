Mỹ nam ‘Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi’ Jung Hae In thành công ở tuổi 32

Ở Khi nàng say giấc, Jung Hae In để lại dấu ấn khi hóa thân thành một cảnh sát Han Woo Tak chính nghĩa nhưng giấu nỗi khổ bệnh mù màu. Còn trong phim Đời sống ngục tù, quân nhân Yoo Dae Wi do anh thể hiện khiến khán giả phải cùng khóc cùng cười với những nỗi gian khổ trong trại giam sau khi bị đồng đội vu oan giết người

ẢNH: INSTAGRAM NV