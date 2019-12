Mỹ nam nhóm nhạc huyền thoại DBSK gửi tâm thư nhân 16 năm ra mắt

Tối 26.12, nam thần tượng sinh năm 1988 đăng tải hình ảnh đón Giáng sinh cùng dòng trạng thái ngập tràn yêu thương gửi đến những người hâm mộ đã dõi theo anh trong hơn 1 thập niên qua. “Xin chào các bạn, đã qua ngày rồi nhưng tôi vẫn muốn hỏi các bạn đã trải qua kỳ Giáng sinh an lành chứ? Hôm nay 26.12, là ngày kỷ niệm 16 năm tôi làm ca sĩ. Đầu tiên tôi muốn cám ơn các bạn, thời gian đúng là trôi nhanh thật! Từ cậu bé hôn mèo năm nào (Changmin có cảnh hôn mèo trong MV đầu tay với DBSK), bây giờ tôi đã ở độ tuổi mà ai đó có gọi là “chú” thì cũng không cảm thấy kỳ lạ nữa rồi”, Shim Changmin chia sẻ trên trang cá nhân hơn 1,5 triệu người theo dõi.

Khác với hình ảnh ngây thơ, thánh thiện thuở mới ra mắt, Changmin của hiện tại đã trưởng thành và phong độ hơn ẢNH: INSTAGRAM NV

Em út của nhóm nhạc huyền thoại cũng gửi lời yêu thương đến những fan lâu năm của mình: “Khi tôi nhìn lại những gì đã đi qua, dẫu có những lúc thật mệt mỏi nhưng đến tận bây giờ, những quãng thời gian cháy hết mình trong cuộc đời của tôi dường như đều cùng trải qua với các bạn. Tôi không phải người hoàn hảo, thậm chí vẫn còn có nhiều điều thiếu sót nhưng nhờ có các bạn mà tôi đã có thể làm hết sức, đạt được sự nhiệt huyết nhất của chính mình. Tất nhiên sự nhiệt huyết đó không thể nào so sánh với tình yêu cháy bỏng mà tôi nhận được từ các bạn...”.

Nam ca sĩ tài năng tiếp tục gửi lời tri ân sâu sắc đến người hâm mộ: “Với người có nhiều thiếu sót là tôi đây mà các bạn vẫn rộng lòng đón nhận, luôn cổ vũ và động viên cho tôi, tôi thấy mình thật là có lỗi quá! Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều!”. Shim Changmin khép lại tâm thư bằng những lời yêu thương “đốn tim” Cassiopeia (cộng đồng người hâm mộ của DBSK): “16 năm qua các bạn đã luôn bền bỉ yêu thương một ca sĩ như tôi, một lần nữa hãy đón nhận sự biết ơn sâu sắc này. Trong những ngày giá lạnh này, hãy cố gắng đừng để bị cảm nhé”.

Hình ảnh đáng yêu của Changmin trong MV Hug cách đây 16 năm ẢNH: CẮT TỪ MV

Dòng trạng thái tình cảm của “gà cưng” nhà SM khiến nhiều người hâm mộ không khỏi phấn khích, hạnh phúc và cảm động. Bên dưới bài viết, có gần 10.000 bình luận với những lời chúc tốt đẹp nhất đến Shim Changmin cũng như DBSK nhân 16 năm nhóm ra mắt công chúng. Không ít người hâm mộ khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Shim Changmin cùng 4 mảnh ghép còn lại của Dong Bang Shin Ki và chờ đến ngày cả 5 “vị thần” cùng đứng trên một sân khấu như thuở nào. Trong khi đó, một số fan hài hước bày tỏ sự nghi ngờ với những tâm thư dài của nam ca sĩ bởi trong suốt 16 năm hoạt động, Changmin hiếm khi bày tỏ tình cảm với fan nhiều đến vậy.

Shim Changmin sinh năm 1988, anh được biết đến là một trong những ngôi sao kỳ cựu của làng nhạc Kpop. Dù mới 31 tuổi, nam thần tượng này đã có tới 16 năm gia nhập làng giải trí với danh nghĩa là thành viên của nhóm nhạc huyền thoại Dong Bang Shin Ki (DBSK/TVXQ). Không chỉ sở hữu lượng fan đông đảo nhờ tài năng âm nhạc xuất chúng, những màn vũ đạo điêu luyện và đặc biệt là khả năng hát những nốt cao “thần sầu”, Changmin còn ghi điểm với công chúng nhờ chiều cao 1,85 m, thân hình cơ bắp, gương mặt nam tính, điển trai và đặc biệt là đời tư không scandal.

5 thành viên DBSK: Junsu, Yoochun, Jae Joong, Changmin, Yunho (từ trái qua) ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp với siêu phẩm Mirotic ẢNH: SM ENTERTAINMENT

Năm 2003, nam ca sĩ xuất hiện đầy ngây thơ, trong sáng bên cạnh 4 thành viên: Jung Yunho, Kim Jae Joong, Park Yoochun và Kim Junsu trong MV đầu tay Hug. Sau màn ra mắt ấn tượng, anh nhanh chóng cùng TVXQ đi vào huyền thoại làng nhạc với hàng loạt album đình đám sau đó như: Tri-angel, Rising sun, Heart, mind and soul, Five in the black… và đỉnh cao là Mirotic (2008). Tháng 7.2009, ba thành viên Jaejoong, Yoochun, Junsu đâm đơn kiện SM và rời nhóm, thành lập JYJ. Sự kiện này từng chấn động cả Kpop. Sau biến cố, Changmin cùng trưởng nhóm Yunho vẫn ở lại SM và hoạt động với cái tên DBSK cho đến nay.

Suốt 16 năm ra mắt, “những vị thần phương Đông” đã sở hữu hàng loạt kỷ lục ở trong nước và quốc tế và được xem là “bức tường thành” của làng nhạc xứ kim chi. 10 năm kể từ khi nhóm chia thành 2 mảnh, fan vẫn mong ngóng ngày 5 thành viên đoàn tụ.