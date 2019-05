Mỹ nam sinh năm 2000 đăng quang ‘American idol 2019’

Chủ nhân của ngôi vị quán quân American idol năm nay là giọng ca điển trai Laine Hardy đến từ bang Louisiana (Mỹ). Thí sinh 19 tuổi đã trình diễn ba ca khúc gồm Home, Jambalaya và Bring it On Home to Me để tranh tài với hai đối thủ đáng gờm khác là Alejandro Aranda và Madison VanDenburg.

Đặc biệt, khoảnh khắc Laine Hardy đứng trên sân khấu đệm guitar vừa hát Bring it On Home to Me đã trở thành một trong những màn trình diễn đáng nhớ nhất của đêm thi. Bình luận về phần thể hiện đầy cảm xúc này của tân quán quân, tạp chí The Hollywood Repoter dành lời khen ngợi: “Đây thật sự là một lựa chọn tuyệt vời bởi đó là tất cả sở trường của Laine Hardy và bài hát cho thấy cậu ấy thành một ca sĩ thực thụ trên sân khấu”.

ẢNH: INSTAGRAM NV Hình ảnh lãng tử của giọng ca 19 tuổi trên sân khấu

Nhờ vẻ ngoài thư sinh, giọng hát trầm ấm, nam tính cùng ba phần trình diễn đầy thăng hoa, Laine Hardy đã chinh phục khán giả từ đó sở hữu lượng bình trọn cao nhất trong top 3, giúp giọng ca sinh năm 2000 được xướng tên ở ngôi vị cao nhất. Thí sinh 19 tuổi nhận khoản tiền thưởng giá trị cùng một hợp đồng thu âm với Hollywood Records. Kết quả của cuộc thi nhận được sự ủng hộ từ phần lớn người xem bởi Laine Hardy hội tụ những yếu tố quan trọng để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp: giọng hát, ngoại hình và cả tư duy âm nhạc.

Bên cạnh ngôi vị quán quân, đêm chung kết cũng công bố hai ngôi vị còn lại. Alejandro Aranda - thí sinh nổi bật tại cuộc thi nhờ khả năng chơi nhạc cụ và sáng tác giành giải á quân trong khi Madison VanDenburg - giọng ca 16 tuổi được mệnh danh là "Kelly Clarkson mới" sở hữu vị trí thứ ba.

ẢNH: INSTAGRAM NV Ngay từ những màn tranh tài đầu tiên, Laine Hardy đã là một trong những thí sinh nổi bật nhất

Sau cuộc thi, những thông tin về quán quân mới nhất của Thần tượng âm nhạc Mỹ mùa 17 được công chúng trong nước và quốc tế quan tâm. Laine Hardy sinh năm 2000 tại bang Louisiana (Mỹ) và có niềm đam mê âm nhạc từ khi còn nhỏ. Giọng ca 19 tuổi từng tiết lộ bản thân thần tượng Elvis Presley - ông vua nhạc rock and roll và bị ảnh hưởng bởi lối ăn mặc của huyền thoại quá cố mỗi khi biểu diễn các bài hát của nam ca sĩ.

Laine Hardy có thời gian hát tại các quán ăn, nhà hàng địa phương trong một ban nhạc gia đình có tên Band Hardy trước khi bén duyên với American Idol. Quán quân cuộc thi năm nay lần đầu đứng trên sân khấu Thần tượng âm nhạc Mỹ vào năm 2018. Tuy để lại ấn tượng với ban giám khảo nhờ giọng hát thực lực, sự thiếu tự tin và bản lĩnh trên sân khấu đã khiến giọng ca trẻ bị loại từ những vòng đầu tiên.