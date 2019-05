Mỹ nhân ‘Maleficent’ ngất xỉu tại tiệc Cannes vì mặc váy quá chật

Nguồn tin từ tạp chí này cho biết mỹ nhân sinh năm 1998 đang ngồi dự tiệc cùng khách mời thì cảm thấy mệt mỏi, choáng váng sau đó ngã khỏi ghế ngồi. Tình huống bất ngờ này đã khiến mọi người trong bàn hoang mang. Tuy nhiên, nữ diễn viên Dakota Fanning - chị gái của Elle đã nhanh chóng đỡ em dậy. Tài tử Colin Firth cùng minh tinh Marion Cotillard ngồi gần đó cũng tiến lại giúp đỡ hai chị em. Elle Fanning sau đó được chị gái cùng đội ngũ an ninh đưa ra khỏi bữa tiệc.

Nguồn tin từ E!News cho biết nữ diễn viên 21 tuổi đã ổn hơn rất nhiều sau khi rời đi. Thông tin nữ giám khảo trẻ tuổi nhất lịch sử liên hoan phim Cannes sau đó được truyền thông đăng tải rầm rộ khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của mỹ nhân sinh năm 1998.

ẢNH: GETTY IMAGES Bộ váy với phần ngực và eo bó sát khiến người đẹp nước Mỹ hoa mắt chóng mặt khi ngồi dự tiệc

Để trấn ân khán giả yêu mến, mới đây, Elle Fanning đã đăng ảnh rạng rỡ lên trang cá nhân đồng thời giải thích nguyên nhân bị ngất xỉu tại sự kiện. Nữ diễn viên cho biết hiện tại cô rất ổn và tiết lộ chiếc váy quá chật cộng với việc bản thân đang đến kỳ kinh nguyệt nên cơ thể cảm thấy mệt mỏi, choáng váng.

Một nguyên nhân khác khiến “công chúa” của Tiên hắc ám bị kiệt sức đó là lịch trình dày đặc của cô tại liên hoan phim đang diễn ra ở miền nam nước Pháp. Elle Fanning là một trong tám giám khảo chính của Cannes năm nay nên nữ nghệ sĩ phải liên tục xuất hiện tại các sự kiện thảm đỏ, công chiếu phim cùng nhiều hoạt động bên lề liên hoan. Nhiều người hâm mộ cũng tỏ ra nghi ngờ trường hợp Elle Fanning đã nhịn ăn để có thể diện những bộ cánh đẹp nhất lên thảm đỏ dẫn đến tình trạng kiệt sức.

ẢNH: INSTAGRAM NV Sau sự cố ngất xỉu, sức khỏe của nữ diễn viên đã ổn định hơn

Elle Fanning sinh năm 1998 và được biết đến là một trong những diễn viên trẻ triển vọng tại Hollywood. Người đẹp chạm ngõ điện ảnh từ khi lên 2 tuổi với vai diễn trong phim ngắn Taken và tác phẩm điện ảnh I am Sam. Khi mới chỉ là cô bé 4 tuổi, Elle Fanning đã có vai chính đầu đời trong bộ phim hài Daddy day care và giành được sự yêu mến từ khán giả. Cũng từ bước đệm này, cô bắt đầu xuất hiện đều đặn trong các tác phẩm như: Charlotte's Web, Babel, The Nines, Déjà Vu, Reservation Road, The Curious Case of Benjamin Button, Phoebe in Wonderland, Nutcracker: The Untold Story, Super 8, Somewhere…

Tuy đóng phim từ nhỏ nhưng Elle Fanning được công chúng biết đến nhiều hơn cả khi xuất hiện trong phim Maleficent (tựa Việt: Tiên hắc ám) hồi năm 2014. Ngồi “ghế nóng” Cannes 2019 ở tuổi 21, người đẹp cũng đang là tâm điểm chú ý khi trở thành giám khảo trẻ tuổi nhất trong lịch sử liên hoan phim danh giá này.

ẢNH: REUTERS Elle Fanning liên tục khiến công chúng trầm trồ bởi diện mạo xinh đẹp và trang phục lộng lẫy trên thảm đỏ Cannes

ẢNH: REUTERS Trang phục của mỹ nhân sinh năm 1998 liên tục "gây bão" thảm đỏ liên hoan phim danh giá này