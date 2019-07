Mỹ nhân phim ‘Hậu duệ mặt trời’ tiết lộ bị chồng cũ và bố chồng đánh đập

Mọi chuyện bắt đầu khi Bill Stax khởi kiện vợ cũ vào ngày 26.6 với lý do Park Hwan Hee không chu cấp tiền nuôi con đồng thời không thực hiện tốt nghĩa vụ làm mẹ. “Tính tới thời điểm hiện tại, cô ấy đã không chu cấp khoảng 50 triệu won (hơn 1 tỉ đồng) tiền nuôi dưỡng con trai. Phải đến khi Bill Stax đệ đơn tố cáo, cô ấy mới bắt đầu gửi tiền chu cấp”, đại diện của nam rapper này cho biết.

Ngoài ra, phía chồng cũ cũng khẳng định nữ diễn viên sinh năm 1990 đã không thăm nom con trai suốt 5 năm trời và thời gian gần đây cô mới chấp nhận gặp cậu bé. Nghệ sĩ 38 tuổi trách người đẹp họ Park vì luôn khoe cuộc sống thỏa mái, sung túc nhưng lại không làm tròn trách nhiệm tối thiểu của một người mẹ.

Nữ diễn viên bị chồng cũ xem như một người mẹ tồi ẢNH: INSTAGRAM NV

Trước lời tố cáo của chồng cũ, hôm 1.7, phía Park Hwan Hee cho biết sẽ phơi bày bộ mặt thật của Bill Stax để mọi người cùng biết. “Chúng tôi sẽ vạch trần sự dối trá của anh ta và tiến hành khởi kiện về tội danh hủy hoại danh dự người khác. Chúng tôi hứa sẽ thành thật tiếp nhận mọi cuộc điều tra liên quan đến vụ kiện”, đại diện pháp lý của nữ diễn viên sinh năm 1990 khẳng định.

Đáp lại những lời kể xấu từ Bill Stax, Park Hwan Hee cũng tố chồng cũ là là kẻ vũ phu và từng chịu cảnh bị bạo hành, nhục mạ trong nhiều năm liền. Thậm chí, bố chồng của cô cũng không ngần ngại “đụng tay đụng chân” với con dâu khi được cô thông báo rằng muốn ly hôn với con trai của ông. Thêm vào đó, phía Park Hwan Hee tiết lộ trong quá trình chung sống, nam ca sĩ sinh năm 1980 đã ngoại tình sau lưng cô. Đáng nói, người vợ hiện tại của anh chính là “bồ nhí” từng xen vào hôn nhân của cả hai. Sau ly hôn, Bill Stax đã ngăn cấm người đẹp không được gặp mặt con trai. Cô cũng bị bố mẹ chồng xua đuổi mỗi khi đến gặp con thậm chí giọng ca Giddy up còn đổi số điện thoại để vợ cũ không thể liên lạc. Kể từ tháng 10.2013, cô không còn được thăm con trai mình.

Park Hwan Hee và Bill Stax từng có thời gian chung sống hạnh phúc trước khi đấu tố, kể xấu nhau trên mặt báo như hiện tại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CHOSUN NEWS

Liên quan đến vấn đề chu cấp tiền nuôi dạy con cái, luật sư của sao phim Hậu duệ mặt trời cho biết cô đồng ý bỏ ra 900.000 won (khoảng 18 triệu đồng) mỗi tháng để chi trả các chi phí nuôi dưỡng con trai. Trong khoảng thời gian từ tháng 12.2012 đến tháng 7.2013, nữ diễn viên 29 tuổi đều chu cấp đầy đủ cho con. Kể từ đó về sau, tài chính của cô ngày càng bất ổn thậm chí trong trình trạng âm khiến nghệ sĩ này không thể gửi tiền đều đặn. Từ tháng 5.2017, cô bắt đầu gửi trợ cấp cho con trai trở lại nhưng đến năm 2018, người đẹp đã không thể làm điều đó thường xuyên vì thu nhập bấp bênh. Park Hwan Hee cũng tiết lộ Bill Stax biết rõ tình hình tài chính của cô song vẫn tìm cách gây khó dễ và cố gắng biến cô thành người mẹ tồi.

Park Hwan Hee sinh năm 1990 được chú ý nhờ gương mặt trong sáng, dễ thương, xinh đẹp. Thời chưa bước chân vào làng giải trí, cô từng chung sống với rapper Bill Stax được 2 năm trước khi quyết định kết hôn với nam nghệ sĩ này vào tháng 7.2011. Đầu năm 2012, người đẹp hạ sinh con trai đầu lòng và bất ngờ ly thân với chồng vào tháng 10 cùng năm. Cả hai chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 4.2013.

Người đẹp 29 tuổi từng gây chú ý với vai phụ trong Hậu duệ mặt trời ẢNH: KBS2

Sau đổ vỡ, Park Hwan Hee bắt đầu tìm đến phim ảnh và mở màn với vai diễn nhỏ trong School 2015. Mỹ nhân 29 tuổi từng có cơ hội tham gia nhiều dự án đình đám như: Are You Human Too?, The king in love, Jealousy Incarnate… song sự nghiệp diễn xuất vẫn chưa thực sự đột phá. Đặc biệt, nữ diễn viên được biết đến nhiều nhất với vai y tá Choi Min Ji trong phim Hậu duệ mặt trời từng gây sốt màn ảnh châu Á vào năm 2016.