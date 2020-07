Mỹ nhân Thái Lan nhan sắc tàn tạ, ăn xin qua ngày chết ở tuổi 33

Theo tờ Chiang Rai Times, cảnh sát nhận được trình báo cho biết tìm thấy thi thể phụ nữ trong nhà của một người dân vào lúc khoảng 10 giờ ngày 23.7 (theo giờ địa phương) tại căn nhà ở tiểu khu Surasak (thành phố Pattaya, tỉnh Chonburi, Thái Lan).

Sau khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện người chết là cựu diễn viên Tai Manusanan Pandee (33 tuổi). Cô qua đời trong tình trạng tay chân co quắp, song không có thương tích nào trên cơ thể. Ước chừng nữ diễn viên đã tử vong không quá 3 giờ đồng hồ trước thời điểm lực lượng chức năng có mặt. Chủ nhà là cụ ông 81 tuổi và là người quen biết nhiều năm của gia đình nữ diễn viên.

Ông cụ nói với trang Thai Headlines rằng ba ngày trước, cựu nữ diễn viên xin phép được ở tạm trong nhà ông. Trong thời gian này, ông cảm thấy Tai có vấn đề. Ông cụ hỏi nhiều câu nhưng Tai chỉ trả lời một, còn liên tục chảy nước dãi. Đến ngày xảy ra sự việc, ông cụ không thấy Tai dậy nên đến đánh thức, không ngờ cô đã chết. Người dân xung quanh cũng khai với cảnh sát, có thấy Tai lang thang ngoài đường 2-3 ngày trước đó, cơ thể run rẩy và chảy nước dãi. Điều tra sơ bộ, cảnh sát nhận định nhiều khả năng Tai tử vong sau cơn co giật do bị bệnh. Thi thể nữ diễn viên được chuyển đến bệnh viện. Sau đó, mẹ cô đến đưa Tai về lo hậu sự.

Chiang Rai Times cho biết Tai Manusanan Pandee từng là ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Thái Lan. Cô xuất thân người mẫu sau đó lấn sân sang diễn xuất, ca hát. Với các vai diễn trong phim Noodle Boxer (2016), See how they run (2006)…, cô nhận được nhiều lời khen từ khán giả và giới chuyên môn. Tuy nhiên, đây cũng là lúc Tai lao vào ma túy. Cô từng hai lần phải đi cai nghiện. Các đạo diễn, nhà sản xuất đồng loạt gạch tên Tai khỏi danh sách giới nghệ sĩ của Thái Lan. Số tiền tích cóp không đủ để thỏa mãn những cơn nghiện thuốc, Tai trở thành kẻ trộm cắp. Năm 2016, cô bị bắt hai lần. Trong năm 2018, Tai bị bắt quả tang trộm điện thoại và tiền của người đi đường.