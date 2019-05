Mỹ Tâm gây 'náo loạn' khi đi xe máy điện mini trên phố

Dù phải nán lại khá lâu để chờ đến lượt mình, fan vẫn xếp hàng trật tự. Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ Tâm lập kỷ lục khi ký cho gần 1.500 khán giả. Cô đã phải nán lại hơn 1 tiếng đồng hồ so với dự định ban đầu để đảm bảo toàn bộ các fan đều có được chữ ký của mình trên đĩa như một sự cám ơn chân thành. Cuối buổi ký đĩa, trời đổ mưa khá to bên ngoài khiến không khí bên trong có phần hơi hỗn loạn. Mỹ Tâm không ngần ngại đứng lên bàn, trấn an những người có mặt.