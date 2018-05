Nam ca sĩ Hàn bị phanh phui chuyện quay lén phụ nữ trong phòng tắm

Theo Dispatch, MoonMoon đang trong quá trình chịu án tù treo vì tội quay lén phụ nữ ở phòng tắm công cộng. Hồi tháng 8.2016, MoonMoon đã bị bắt sau khi một phụ nữ tố cáo anh quay lén cô tại một nhà tắm công cộng khu Gangnam (Hàn Quốc). Qua quá trình điều tra, anh đã phải thừa nhận hành vi của mình và chịu án 2 năm tù treo. Nếu tái phạm trong 2 năm này, nam ca sĩ sẽ bị tống giam thật sự.

Sự việc đáng lên án này lại bị MoonMoon che giấu triệt để. Anh không hề nói nửa lời về tội trạng của mình khi ký hợp đồng với hãng âm nhạc House of Music (thuộc công ty giải trí đình đám Starship Entertainment) vào năm 2017.

Sau khi đọc tin tức trên và xác nhận với MoonMoon mọi việc, House of Music đã ngay lập tức chấm dứt hợp đồng với giọng ca sinh năm 1988 cũng như hủy toàn bộ lịch trình của anh đã định ra trước đó. Công ty còn lên tiếng gửi lời xin lỗi đến mọi người dù vụ việc xảy ra trước khi cả hai đồng hành cùng nhau. Đại diện House of Music đồng thời nhấn mạnh sự mất niềm tin giữa họ và MoonMoon là một trong những lý do khiến công ty phải đưa ra quyết định này.

Tin tức về MoonMoon và tội quay lén phụ nữ trong phòng tắm ở quá khứ làm công chúng vừa ghét bỏ vừa nuối tiếc. Anh nhận về không ít chỉ trích và bị chửi bới là “biến thái”, “không biết xấu hổ”, thậm chí là còn bị yêu cầu rời khỏi ngành giải trí. Đặc biệt, việc nam nghệ sĩ 30 tuổi ra mắt vào tháng 7.2016 rồi phạm tội chỉ một tháng sau đó càng khiến dư luận bức xúc.

Được biết, trước khi bị phanh phui tội trạng, Moon Moon (tên thật Kim Young Shin) là một nam ca sĩ/nhạc sĩ được đánh giá cao tại làng nhạc xứ kim chi. Anh từng được yêu thích và nổi tiếng với các hit Contrail, Paint, Museum… Những bài hát của anh cũng thường được nhiều sao Hàn cover lại.