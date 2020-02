Nam ca sĩ Mỹ tự sát bằng súng khi bị cáo buộc tội ấu dâm

Theo nguồn tin từ People, khi cảnh sát bang Florida đến nhà ca sĩ nhạc đồng quê Mỹ Daniel Lee Martin để thực hiện lệnh bắt giam vì tội ấu dâm , họ phát hiện nam ca sĩ đã chết do tự sát bằng súng. Vết thương quá nặng khiến cho danh ca 54 tuổi không qua khỏi cơn nguy kịch.

People cũng dẫn nguồn đáng tin cậy từ báo Tampa Bay Times (Mỹ) cho biết trước đó, phía cảnh sát đã gọi điện cho Daniel Lee Martin để mong hợp tác nhưng thay vì thú tội, nam ca sĩ đã đe dọa giới chức trách rằng sẽ tự làm tổn thương cơ thể bằng súng, thậm chí sẽ làm nguy hại những người vô tội xung quanh.

Lệnh bắt giam, khống chế kẻ ấu dâm được Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Pasco (Florida) phát đi khi nam ca sĩ bị cáo buộc quá nhiều tội danh bao gồm ba tội danh khai thác tình dục trẻ em (một dạng thương mại nhằm sử dụng tình dục trẻ em để trục lợi cá nhân), ba tội danh cực kỳ nghiêm trọng là tấn công tình dục trẻ em, hai tội danh xúi giục tấn công tình dục và một tội danh gạ gẫm để có hành vi giao cấu với trẻ em.

Tiền sử từng bị bắt cũng vì ấu dâm

Trong thông báo phát đi sau khi thi thể của Daniel Lee Martin được phát hiện, người phát ngôn Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Pasco cho biết: "Martin ngay từ đầu đã tỏ ra không chịu hợp tác. Khi cơ quan chức năng đến hiện trường, chúng tôi phát hiện anh ấy đã nằm chết bởi vết thương có thể thấy rõ do súng gây nên". Đây là lần cuối cùng nam nghệ sĩ 54 tuổi bị cáo buộc nhiều tội danh, tiền sử của ông cũng từng khiến báo chí Mỹ dậy sóng bởi nhiều lần bị lên án, vào tù do liên quan đến các hành vi thiếu chuẩn mực nơi công cộng hay ấu dâm trẻ em.

Chân dung nam ca sĩ quá cố Daniel Lee Martin do cảnh sát bang Florida cung cấp Ảnh: Pasco County Sheriff

Cụ thể, hồi tháng 1 vừa qua, nam ca sĩ từng bị bắt cũng do cáo buộc quấy rối tình dục. Báo Tampa Bay Times tiết lộ, cảnh sát thực hiện lệnh bắt giữ nam ca sĩ khi ông cố tình để lộ bộ phận sinh dục trước một nhóm trẻ em và thủ dâm. Một nạn nhân khác trước vụ hồi tháng 1 không lâu cũng trả lời phía cảnh sát rằng được Daniel Lee Martin nhiều lần cho xem ảnh khiêu dâm khi nạn nhân này qua đêm tại nhà nam ca sĩ. Sau khi bị bắt vì tội quấy rối tình dục nơi công cộng, chỉ 3 giờ sau, kẻ biến thái đã được thả khi nộp tiền bảo lãnh hơn 15.000 USD. Lần về quá khứ trước đó khá lâu, cụ thể vào tháng 9.2018, nam ca sĩ này cũng từng phải hầu tòa do cáo buộc tội ấu dâm 3 trẻ em từ 9 - 12 tuổi xảy ra trong khoảng thời gian tháng 5.2014 đến tháng 1.2018.

Ít ai biết được, trước khi tự sát do bị cáo buộc quá nhiều tội trạng liên quan đến ấu dâm, Daniel Lee Martin là một giọng ca có chất giọng trầm ấm, từng làm MC. Theo nguồn tin từ trang web All Music, nam ca sĩ bước chân vào thể loại nhạc đồng quê từ năm 1997 và cho đến khi chết, ông sở hữu 2 album All that I am in (2003) và On my way to you (2007).