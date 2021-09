Nam chính ‘Aquaman’ tiết lộ diện mạo mới hào nhoáng trong phần tiếp theo

Nam diễn viên Jason Momoa đóng vai anh hùng thủy quái nổi tiếng của DC Comics trên màn ảnh rộng vừa thể hiện diện mạo mới nhất của nhân vật này trong phần 2 bom tấn Aquaman trên Instagram hôm 5.9.

Trong bức ảnh đầu tiên, Jason Momoa (42 tuổi) khiến người hâm mộ nhớ đến bộ trang phục hoành tráng của Aquaman từ phần phim đầu tiên, sau đó mới tiết lộ trang phục mới trong phần 2 mang tên Aquaman and the Lost Kingdom.

Thay cho trang phục màu xanh lá cây và vàng cổ điển, siêu anh hùng khoác lên mình bộ bodysuit (đồ liền thân) màu xanh nước biển với những điểm nhấn bằng crôm trong phần tiếp theo. "Phần 2. Bộ đồ mới. Hành động nhiều hơn. #Aquaman", Jason Momoa chú thích ảnh.

Trailer Aquaman 2 (2022)

Jason Momoa đóng lại vai Arthur Curry (hay còn gọi là Aquaman) trong phần 2. Phần 1 do James Wan đạo diễn, có sự tham gia của Amber Heard , Nicole Kidman, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II…

Trang phục không phải là thứ duy nhất thay đổi ở phần 2. Vào giữa tháng 7.2021, Jason Momoa thông báo anh nhuộm tóc vàng khi đóng phim mới. "Đây là ngày cuối cùng của mái tóc màu nâu. Tôi sẽ là một cô gái tóc vàng", anh nói trong một video đăng trên Instagram một ngày trước khi quay Aquaman 2 ở London (Anh).

Theo Box Office Mojo, Aquaman 2 còn rất nhiều điều đáng xem sau khi phần phim đầu tiên ra rạp năm 2018 thu về đến 1,15 tỉ USD trên toàn thế giới. Bom tấn hiện là phim điện ảnh có doanh thu cao thứ 23 mọi thời đại.

Jason Momoa (Arthur) và Amber Heard (Mera) trong phần 1 Aquaman ẢNH: IMDB

"Thành công của tôi là nhờ người hâm mộ", Jason Momoa nói trên Instagram sau khi Aquaman vượt mốc tỉ USD. "Tất cả những gì tôi muốn là gửi lời cảm ơn đến những người đã góp tay làm bộ phim này".

Đạo diễn James Wan cũng vui mừng với thành công của phần 1 trong một phát biểu trên tờ The Hollywood Reporter. "Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ và khán giả toàn thế giới . Tôi sẽ mãi mãi mang ơn Jason Momoa vì đã biến Aquaman trở thành một trong những bom tấn siêu anh hùng tuyệt vời nhất từ trước đến nay, trở thành tiêu chuẩn vàng cho nhân vật này trong nhiều phần sau", đạo diễn nói.

Aquaman and the Lost Kingdom vẫn do James Wan đạo diễn, dự kiến sẽ ra rạp vào ngày 16.12.2022.