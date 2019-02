Nam diễn viên thủ vai Hitler trong phim ‘Downfall’ qua đời ở tuổi 77

Theo The Hollywood Reporter, Bruno Ganz đã trút hơi thở cuối cùng vào hôm 16.2 tại nhà riêng ở Zurich (Thụy Sĩ) sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư ruột. Sự ra đi của ông khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bàng hoàng và tiếc nuối.

Trên các bài báo đưa tin về cái chết của nam diễn viên sinh năm 1941, truyền thông quốc tế tôn vinh ông là một trong những diễn viên hàng đầu của điện ảnh châu Âu hay diễn viên nói tiếng Đức vĩ đại nhất sau Thế chiến thứ hai. Đặc biệt, tại Liên hoan phim Berlin 2019 vừa khép lại ngày 17.2 tại Đức, các nhà làm phim nổi tiếng khắp thế giới đã dành ít phút cuối cùng của phần trao giải để tưởng nhớ Bruno Ganz đồng thời bày tỏ sự kính trọng đối với nam diễn viên kỳ cựu.

ẢNH: CONSTANTIN FILMS Diễn xuất của Bruno Ganz trong Downfall, tác phẩm từng được đề cử giải Oscar ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất

Trong hơn 40 năm theo đuổi nghiệp diễn, Bruno Ganz sở hữu gia tài điện ảnh đồ sộ với trên dưới 100 tác phẩm lớn nhỏ và vô số giải thưởng danh giá. Tuy nhiên, diễn xuất của ông chỉ được cả thế giới biết đến và tôn lên làm bậc thầy khi nam nghệ sĩ thủ vai Adolf Hitler (nhà lãnh đạo độc tài của Đức quốc xã) trong bộ phim Downfall ra mắt năm 2004.

Bruno Ganz đã nghiên cứu nhân vật của mình trong suốt bốn tháng để đưa ra một bức chân dung chi tiết nhất về một kẻ độc tài bất chấp và tuyệt vọng xen kẽ với những giấc mơ đen tối muốn cai trị cả châu Âu nhưng có kết cục thảm hại. Vai diễn nhận hàng loạt lời khen từ giới phê bình quốc tế, đưa tên tuổi của Bruno Ganz vào hàng ngũ những diễn viên kỳ cựu của làng điện ảnh thế giới.

Bên cạnh Downfall, nam diễn viên người Thụy Sĩ còn ghi dấu ấn qua các tác phẩm nổi tiếng như: Wings of desire, Bread and tulips, The house that jack built…