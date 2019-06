Nam thần tượng huyền thoại một thời của DBSK sắp đến Việt Nam

Ngay từ khi thông tin mỹ nam sinh năm 1986 sẽ đến Việt Nam được xác nhận, người hâm mộ của Kim Jae Joong nói riêng cũng như cộng đồng fan của JYJ, DBSK nói chung đã không khỏi phấn khích, vui mừng. Thậm chí, nhiều khán giả đã bật khóc tại đêm nhạc hôm 28.6 khi chứng kiến cái tên Kim Jae Joong xuất hiện trong dàn line up tháng 7.

Nguyên nhân là vì kể từ khi cùng Junsu và Yoochun bùng nổ trong concert của JYJ mang tên The return of the king diễn ra tại sân vận động Quân Khu 7 hồi tháng 8.2014, giọng ca 33 tuổi vẫn chưa có cơ hội tái ngộ người hâm mộ Việt Nam. Trước đó, vào năm 2012, cựu thành viên nhóm DBSK từng tổ chức buổi fan meeting đặc biệt tại TP.HCM. Anh cùng hai thành viên khác của JYJ cũng có cơ hội gặp gỡ khán giả Hà Nội trong sự kiện quảng bá ASIAD 17 cách đây 6 năm.

Bên cạnh các hoạt động âm nhạc gắn liền với DBSK cũng như JYJ, nam ca sĩ 33 tuổi sở hữu sự nghiệp solo khá thành công. Anh cũng tham gia đóng nhiều phim truyền hình và đầu tư kinh doanh ẢNH: INSTAGRAM NV

Kim Jae Joong sinh năm 1986, được biết đến là một trong những nam thần tượng thế hệ hai sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại làng nhạc Kpop. Nam ca sĩ ra mắt lần đầu vào năm 2003 với tư cách là thành viên của DBSK - Những vị thần phương Đông. Trong khoảng thời gian hoạt động dưới trướng của “gã khổng lồ” SM, tên tuổi của mỹ nam họ Kim gắn liền với những bài hát đã đưa anh và DBSK đi vào huyền thoại Kpop như: Hug, Forever love, why did i fall in love with you, O, Bolero, The way you are… và đỉnh cao là Mirotic. Chủ nhân hit Just another girl cùng với 4 thành viên khác của Dong Bang Shin Ki được xem là một trong những thần tượng Kpop đầu tiên mở màn cho làn sóng Hallyu tại Việt Nam. Không chỉ là ngôi sao sở hữu ngoại hình đỉnh cao, ca sĩ 33 tuổi còn có một chất giọng mạnh mẽ, nội lực.

Tháng 7.2009, Kim Jae Joong cùng hai thành viên khác đâm đơn kiện SM, tách ra hoạt động riêng với tên JYJ. Đến nay, ngoại trừ Yoochun, hai mảnh ghép còn lại của nhóm là Jae Joong và Junsu đang tập trung vào các dự án cá nhân. Sau thành công vang dội của album Flawless Love phát hành hồi tháng 4.2019, anh cả nhóm JYJ đang chuẩn bị tung ra sản phẩm âm nhạc tiếp theo.