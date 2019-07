Nam thanh niên thủ dâm ngay fanmeeting của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc

Hôm 1.7, Momoland đã tổ chức fanmeeting tại Mexico. Thế nhưng, khác với những gì mà các cô gái chia sẻ trên Instagram, thì chương trình đã diễn ra với hàng loạt sự cố. Theo người hâm mộ tham gia sự kiện, buổi giao lưu xuất hiện nhiều lời chửi rủa và từ ngữ khó nghe đến từ các fan nam.

Trên mạng xã hội, một fan nữ kể rằng có không ít cá nhân nam giới cư xử rất thô lỗ trước khi fanmeeting bắt đầu. Cô cũng nghe thấy một nhóm đàn ông bàn tán về thân thể của Momoland và so sánh một cách tục tĩu. Vài người tham dự khác thì mang bia đi uống và làm đổ xuống sàn, còn một số khác thì la hét các câu nói mang tính quấy rối tình dục.

Fanmeeting của nhóm tại Mexico xảy ra nhiều câu chuyện khiến dư luận phẫn nộ ẢNH: INSTAGRAM NV

Đáng nói hơn, một người hâm mộ nữ đã phát hiện fan nam thủ dâm ngay tại sự kiện. Cô đã rất sốc khi tìm thấy dấu vết tinh dịch trên quần áo của mình và nhanh chóng báo cho nhân viên. Phía đơn vị tổ chức đã bắt giữ fan nam này và giao cho cảnh sát. Đồng thời ban tổ chức cũng gửi lời xin lỗi đến fan Momoland. Dù vậy, fan của nhóm vẫn không kiềm chế được sự tức giận và kêu gọi nên phạt tù gã đàn ông biến thái kia.

Tuy nhiên, thay vì chỉ trích nam thanh niên có hành vi biến chất, thì một số ít cư dân mạng lại cho rằng hành động của fan nam trên là do Momoland ăn mặc quá thiếu vải. Quan điểm phân biệt giới tính này ngay lập tức thổi bùng ngọn lửa phẫn nộ trong fandom nhóm nói riêng và cộng đồng fan Kpop nói chung. Một người dùng mạng mạnh mẽ lên tiếng: “Phụ nữ chúng tôi không đáng bị đối xử như thế”.

Hiện fan của Momoland cũng như cộng đồng mạng đang trending từ khóa RespectMomoland (tạm dịch: Tôn trọng Momoland) để thể hiện sự ủng hộ đối với các nữ thần tượng.

Momoland hào hứng chia sẻ nón lá, món quà fan Việt gửi tặng khi nhóm đến biểu diễn vào năm ngoái ẢNH: INSTAGRAM NV

Momoland là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 9 thành viên bao gồm: Hyebin, Yeonwoo, Jane, Taeha, Nayun, Daisy, JooE, Ahin, Nancy, được thành lập vào tháng 11.2016 thông qua chương trình truyền hình thực tế Finding Momoland, phát sóng trên kênh truyền hình Mnet. Nhóm nhạc rất nổi tiếng ở Hàn Quốc với hit Baam, Boom Boom, I’m so hot…

Nhóm từng đến TP.HCM biểu diễn tại sự kiện âm nhạc Việt - Hàn hồi tháng 9 năm ngoái. Momoland cũng từng để lại ấn tượng đẹp trong lòng fan Việt khi diện áo dài trong MV Baam và hợp tác cùng Erik trong ca khúc Love is only you.