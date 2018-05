Nam Thư: 'So sánh phim Việt với phim nước ngoài rất khập khiễng'

Khi vừa xuất hiện tại sự kiện, Nam Thư đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bởi vẻ ngoài sexy và quyến rũ. Bạn đồng môn của Trấn Thành không quên gửi lời chúc mừng đến nam nữ chính của phim Khương Ngọc, Diệu Nhi và đạo diễn Ngọc Hùng. Nam Thư và ê-kíp sản xuất phim là những đồng nghiệp thân thiết khi cùng làm việc tại sân khấu Thế Giới Trẻ. Cô hy vọng phim sẽ thắng lợi và nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả.



Nữ diễn viên chia sẻ bản thân cô rất trân trọng những nhà làm phim, các đạo diễn trẻ của Việt Nam hiện nay. Cô bày tỏ mong muốn có thêm nhiều cơ hội hợp tác, làm việc để sáng tạo nên những thành công mới.

Nam Thư diện váy xuyên thấu khoe vòng một 'thả rông'

"Việc so sánh phim Việt Nam với các siêu phẩm điện ảnh của Holywood, hoặc các phim có đầu tư của nước ngoài là rất khập khiễng. Bởi so với các nước mạnh về lĩnh vực điện ảnh, thì Việt Nam còn quá non trẻ. Nhưng không phải vì sự non trẻ mà phim Việt Nam không hay và không thắng lớn. Rõ ràng, vẫn có rất nhiều bộ phim Việt thu về doanh số hàng trăm tỉ, đó là điều rất đáng khích lệ", Nam Thư nhận xét.

Nữ diễn viên hy vọng các nhà làm phim trẻ hãy mạnh dạn sáng tạo và thực hiện những ý tưởng của mình. "Mọi thứ đều bắt đầu từ sự vụng về, va vấp. Nhưng chính những sự vụng về đó sẽ là những kinh nghiệm quý báu để các nhà làm phim, đạo diễn trẻ thành công trong tương lai. Chính tình cảm, sự ủng hộ của khán giả là nguồn động lực giúp các đạo diễn, nhà làm phim tự tin hơn, để tiếp tục sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật", người đẹp 8X nói thêm.

Cùng Nam Thư và Anh Tú thì sự kiện ra mắt phim Yêu nữ siêu quậy còn có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng khác như Tiến Luật, Gia Bảo, Khương Ngọc, BB Trần, Anh Tú, Huy Anh...

Yêu nữ siêu quậy với sự tham gia của Diệu Nhi, Khương Ngọc, Khả Như... sẽ ra rạp vào ngày 11.5.