Nam vương Cao Xuân Tài gặp nạn khi luyện xiếc

Là một nam vương năng động và rất đa tài, Cao Xuân Tài kể từ khi đăng quang trở về nước liên tục phát huy thế mạnh và tài năng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có lĩnh vực xiếc mạo hiểm. Tại chương trình Người nghệ sĩ đa tài mùa vừa qua, Cao Xuân Tài đã đoạt giải Á quân với số điểm cao ngất và cơn mưa lời khen không ngớt từ các vị giám khảo, đặc biệt là nghệ sĩ Việt Hương.

Ảnh: NVCC Từ khi đăng quang, ''Người đàn ông của thế giới 2018'' vẫn luôn nỗ lực thể hiện mình ở vai trò đại sứ thể thao, truyền cảm hứng cho cộng đồng trong việc tập luyện, rèn luyện sức khỏe

Thành công nối tiếp thành công, Cao Xuân Tài không ngừng miệt mài tập luyện thêm để nâng cao các kỹ thuật biểu diễn cho dự án mới cũng như những tập phát sóng trên truyền hình trong thời gian tới. Vốn là người rất thận trọng và nhất là khi dấn thân vào những màn biểu diễn mạo hiểm, Nam vương Cao Xuân Tài càng tập trung cao độ hơn. Thế nhưng vừa mới đây tại sàn tập luyện trong rạp xiếc, Cao Xuân Tài bất ngờ gặp sự cố tuột dây khi đang thể hiện màn nhào lộn trên không trung và ngã trực tiếp xuống đất.

Quản lý của Cao Xuân Tài cùng ê-kíp đã sơ cứu tại chỗ và sau đó đưa anh đến bệnh viện để các bác sĩ chụp X-Quang. Rất may mắn Nam vương 9X chỉ bị đa chấn thương phần mềm, không bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến phần đầu hay xương khớp. Hiện tại Cao Xuân Tài đang được điều trị, dưới sự theo dõi của bác sĩ. Anh mong mỏi sẽ mau chóng hồi phục hoàn toàn trước ngày sang Philippines trao lại vương miện Man of the world 2019 cho người kế nhiệm.