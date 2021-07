Nạn nhân bị nhốt 23 tiếng một ngày trong ‘quan tài’ lên truyền hình

Đó là câu chuyện của Colleen Stan và thời điểm xảy ra vụ việc năm bà 20 tuổi. Những gì Colleen Stan trải qua nhiều năm trước sẽ được bà thuật lại trong chương trình truyền hình đặc biệt, có thời lượng hai giờ tên Snapped Notorious: The Girl in the Box, trên kênh Oxygen thuộc mạng lưới phát sóng truyền hình Mỹ NBC vào ngày 17.7. Trong đoạn trailer, Colleen Stan nói: “Tôi không biết diễn tả sao về những thứ xấu xa sinh sôi và chiếm giữ linh hồn con người”.

Vào ngày 19.5.1977, Colleen Stan không đắn đo gì khi được đôi vợ chồng trẻ Cameron Hooker (23 tuổi vào năm 1977) và Janice cùng con nhỏ cho đi nhờ đến bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Colleen Stan chọn đi nhờ xe của vợ chồng Cameron - Janice vì nghĩ đi cùng vợ chồng có con nhỏ là lựa chọn an toàn. Thế nhưng chuyện đời không ngờ, Cameron đang tìm kiếm “nô lệ” và Colleen Stan lọt vào tầm ngắm.

Colleen Stan kể trên truyền hình rằng bà phát hiện có chiếc hộp gỗ kỳ lạ đục một lỗ bên hông đặt ở ghế sau xe. Khoảng 30 phút sau, Cameron dừng xe ở đoạn đường vắng, rồi bất ngờ khống chế, trói và bịt miệng Colleen Stan. Gã nhét đầu cô vào chiếc hộp gỗ nặng 9 kg có bản lề, được lót vật liệu cách âm để Colleen Stan có kêu cứu cũng bằng thừa. Chiếc xe tiếp tục di chuyển tới nhà của cặp vợ chồng tại thành phố Red Bluff, bang California (Mỹ) - cách điểm đón Colleen Stan tại TP Eugene (bang Oregon) tới 480 km.

Đến nơi, Cameron gỡ chiếc hộp khỏi đầu Colleen Stan, dùng xích treo cô lên xà nhà dưới tầng hầm rồi cưỡng bức và đánh đập. Colleen Stan kể lại: “Tôi vô cùng sợ hãi. Janice nhìn Cameron tra tấn tôi, lúc đó tôi nghĩ mình sắp chết. Cameron hét lớn rằng sẽ cắt dây thanh quản nếu tôi tiếp tục gào thét”.

Colleen Stan bị bắt năm 20 tuổi và thời điểm hiện tại (phải) Ảnh: Oxygen Kể lại câu chuyện của mình, Colleen Stan cho biết đã bị giam trong chiếc hộp như quan tài suốt 23 tiếng một ngày và chỉ được ra ngoài mỗi khi bị đánh đập. Colleen Stan bị buộc phải ký một "hợp đồng nô lệ" quy định bà làm bất cứ điều gì Cameron muốn, nào là dọn dẹp nhà cửa, nào chăm sóc con cái của vợ chồng Cameron - Janice. Cameron dọa Colleen Stan rằng gã là thành viên của một tổ chức bí ẩn có tên The Company, những người này sẽ đóng đinh Stan Colleen lên cột hoặc nổ súng nếu bà chạy trốn. Thậm chí, tổ chức này sẽ làm hại gia đình bà. Sự kiểm soát của Cameron đối với Colleen Stan được nới lỏng khi gã biến Colleen Stan thành người vợ thứ hai.

Trong chương trình truyền hình sắp phát sóng, Colleen Stan kể rằng năm 1984, người vợ Janice trả tự do cho bà bằng cách chở tới trạm xe buýt rồi cùng các con bỏ trốn. Vài tháng sau đó, Janice trình báo với cảnh sát. Năm 1985, Cameron bị tuyên án 104 năm tù vào vì tội bắt cóc, tra tấn và hãm hiếp Colleen Stan. Theo tờ Los Angeles Times, thẩm phán tòa thượng thẩm Clarence B. Knight đã gọi Cameron (năm nay 67 tuổi) là “kẻ tâm thần nguy hiểm nhất mà ông từng gặp”.