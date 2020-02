Netflix mở rộng kho nội dung phim Việt

8 bộ phim Việt có mặt trên Netflix vào tháng 2 này gồm: Chờ em đến ngày mai (diễn viên Trấn Thành, An Nguy, Will...), Âm mưu giày gót nhọn (Kathy Uyên, Trúc Diễm, Don Nguyễn...), Già gân, mỹ nhân và găng tơ (Hoài Linh, Trường Giang, Tóc Tiên, Kiều Minh Tuấn, Đức Thịnh...), Ngày mai Mai cưới (Diệu Nhi, Minh Beta, Huỳnh Phương, Thái Vũ...), Về quê ăn Tết (Ngô Thanh Vân, Jun Phạm, Xuân Lan...), Hương Ga (ảnh, Trương Ngọc Ánh, Kim Lý...), Taxi em tên gì? (Trường Giang, Angela Phương Trinh...), YOLO - Bạn chỉ sống một lần (Sobin Hoàng Sơn, Cường Seven...). Sự bổ sung này làm tăng số lượng phim Việt trên Netflix lên tổng cộng 27 phim, thuộc nhiều thể loại từ lãng mạn, hài, hành động đến kinh dị và phiêu lưu, trong đó có 18 phim bản quyền của TFILM Studio