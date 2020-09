Neve Campbell trở lại vai diễn trong phim kinh dị 'Scream' phần 5

Theo Variety ngày 11.9, nữ diễn viên Neve Campbell xác nhận đóng lại vai diễn Sidney Prescott trong bộ phim Scream (tựa Việt: Tiếng thét) phần 5.

Trước đó, Neve Campbell đã đảm nhận nhân vật chính Sidney Prescott, học sinh trung học trong thị trấn giả tưởng Woodsboro, trở thành mục tiêu của kẻ giết người bí ẩn được gọi là Ghostface trong bốn bộ phim Scream của đạo diễn quá cố Wes Craven, bắt đầu từ năm 1996. Scream phần đầu ra mắt thu về 173 triệu USD toàn cầu, so với kinh phí sản xuất chỉ là 14 triệu USD. Ba phần hậu truyện của phim ra đời vào các năm 1997 (thu 101 triệu USD), 2000 (thu 89 triệu USD) và 2011 (thu 38 triệu USD).

Tạo hình của Neve Campbell trong phim kinh dị Scream Ảnh: Variety

Theo Variety, trong phần mới nhất của Scream, bộ đôi đạo diễn Matthew Bettinelli-Olpin và Tyler Gillett sẽ đứng sau chỉ đạo. Họ là những người tạo nên thành công của tác phẩm kinh dị Ready or Not (2019). Biên kịch của Scream phần 5 là James Vanderbilt (được biết tới với các kịch bản Zodiac, Murder Mystery) và Guy Busick (Ready or Not).

Neve Campbell tiết lộ bộ phim mới sẽ quay trở lại bối cảnh hư cấu của các phần Scream ban đầu - thị trấn Woodsboro. Nữ diễn viên bày tỏ: "Hãng sản xuất bộ phim nói với tôi rằng họ luôn dành tình yêu, sự tôn trọng xen lẫn ngưỡng mộ đối với Wes Craven và tất cả những gì anh ấy tạo ra trong loạt phim Scream. Tôi vô cùng hào hứng khi trở lại vai Sidney Prescott và trở lại Woodsboro".

Đại diện Radio Silence, hãng phim chịu trách nhiệm sản xuất Scream 5, cho biết: "Nhân vật Sidney Prescott góp phần quan trọng trong việc định hình tình yêu điện ảnh của chúng tôi và cơ hội làm việc với Neve thực sự là một giấc mơ thành hiện thực. Scream sẽ đánh mất đi sức hấp dẫn nếu không có Neve. Chúng tôi rất vui mừng và vinh dự được cùng cô ấy trở về Woodsboro".

Hai diễn viên David Arquette và Courteney Cox cũng xác nhận tiếp tục thể hiện lại vai diễn của họ là Dewey Riley và Gale Weathers. Kevin Williamson, tác giả kịch bản của Scream phần 1,2,4 đóng vai trò điều hành sản xuất.

Scream phần 5 dự kiến phát hành vào ngày 14.1.2022.

Neve Campbell sinh năm 1973. Cô gây tiếng vang với vai diễn trong loạt phim kinh dị Scream, phim điện ảnh Skycraper (đóng cùng Dwayne Johnson)... Những vai diễn của cô trên màn ảnh thường có hình tượng trong sáng, ngoan hiền nhưng đầy dũng cảm. Với ngoại hình thu hút, Neve Campbell còn được khen ngợi là "Nhan sắc không tuổi của Hollywood".