Ngành công nghiệp ghi âm toàn cầu bội thu giữa thời Covid-19

Châu Mỹ Latin có doanh thu từ âm nhạc năm 2020 tăng 15,9%, tiếp theo là châu Á với mức tăng 9,5%, châu Phi và Trung Đông là 8,4%. Khu vực Bắc Mỹ tăng trưởng 7,4%, trong khi châu Âu cũng có doanh thu tăng 3,5%.

Tại Anh, doanh thu âm nhạc được ghi nhận đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2006, tăng 3,8%, đạt 1,54 tỉ USD, theo số liệu của Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Anh (BPI).

Trong danh sách top 10 đĩa đơn bán chạy nhất thế giới năm 2020 do IFPI công bố, ca khúc Blinding Lights của nam ca sĩ The Weeknd đứng đầu. Ở bảng xếp hạng top 10 album bán chạy nhất thế giới năm 2020, album Map Of The Soul: 7 của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS giành ngôi vị quán quân. Hai danh sách trên còn chứng kiến sự góp mặt của các ngôi sao âm nhạc đình đám khác như Taylor Swift, Justin Bieber, Billie Eilish...