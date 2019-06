Nghệ nhân Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tái xuất trong Lễ hội ẩm thực Hà Nội

Với 30 gian hàng, lễ hội không chỉ giới thiệu di sản ẩm thực Hà Nội mà còn tôn vinh các món miền Bắc, Trung, Nam. Đặc biệt, nhiều nghệ nhân từng giới thiệu ẩm thực thủ đô tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều cũng tham gia lễ hội như: bà Hoành với món bánh cuốn, cô Lan với món bánh khúc.

Sở VH-TT TP.Hà Nội cho biết, năm nay điểm nhấn của lễ hội là sự tái hiện không gian văn hóa tượng trưng tiêu biểu của các vùng miền theo chiều dài đất nước. Đó là khu nhà vùng cao Hà Giang, ngôi nhà cổ vùng đồng bằng Bắc bộ, phố cổ Hà Nội, phố cổ Hội An ; và chợ Bến Thành. Khu ẩm thực miền Bắc dành diện tích lớn nhất cho món Hà Nội như phở, cuốn diếp, bánh tôm Hồ Tây, bún chả, bánh cuốn, cốm Mễ Trì, xôi Phú Thượng. Bên cạnh đó có các món vùng cao như gà nướng mắc kén, cá nướng pa pỉnh tộp, cơm lam Pắc Pó, bánh đa cua và nem cua Hải Phòng. Khu ẩm thực miền Trung giới thiệu súp lươn Nghệ An, mì Quảng, cơm gà Hội An, bún bò Huế, bánh bột lọc, nem lụi, chè cung đình. Khu ẩm thực miền Nam tôn vinh xôi chiên phồng ăn kèm gà quay lá trúc, gỏi cuốn, chạo tôm bao mía ăn, bánh xèo Cần Thơ và hải sản nướng Nha Trang, hủ tíu Sài Gòn.