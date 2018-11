Nghệ sĩ hát mừng thành phố Hà Tiên

Chương trình nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các đơn vị: Công ty TNHH đầu tư địa ốc Thành phố (City Land), Công ty cổ phần tư vấn xây dựng CIC Kiên Giang, Công ty cổ phần XD-KD vật tư C&T, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Nam Việt Á, Công ty bảo hiểm Bảo Việt Kiên Giang, Công ty TNHH thương mại xây dựng A.C.M, Công ty TNHH MTV Thạnh Thới, Công ty cổ phần vận tải Bình An Hà Tiên, Công ty TNHH MTV Khánh Vân Phú Quốc, Công ty cổ phần đầu tư Vương Quốc Việt, Công ty cổ phần vận tải biển Hòa Bình, Công ty TNHH An Phước, Công ty TNHH bất động sản Trần Thái, chi nhánh Công ty TNHH MTV Lê Đoàn (khách sạn Pháo Đài), Công ty cổ phần TMDV Kim Thủy Lâm, Công ty TNHH MTV xây dựng Điện Minh Sang, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang, Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn.

Đạo diễn Thái Huân từng thực hiện không ít chương trình tại Kiên Giang, tuy nhiên, đêm diễn ở Hà Tiên lần này vẫn đặt ra cho anh nhiều thử thách. Anh cho biết, cái khó là làm sao để xâu chuỗi và kết hợp các bài hát nổi tiếng, những bài ca cổ (cũ và mới) cùng thời trang thật "mùi".

“Hà Tiên lên thành phố sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển, nhất là du lịch, nên trong chương trình tôi sẽ lồng vào những tiết mục giúp khán giả cảm nhận bề dày lịch sử và đời sống văn hóa đặc sắc của miền đất này. Tôi đặt soạn giả Phạm Văn Đằng sáng tác bài ca cổ Hà Tiên khúc hát tự hào để chuyển tải tình yêu với thành phố này. Bài ca cổ sẽ được nghệ sĩ Lệ Thủy, Chí Tâm, Trọng Phúc, Quế Trân thể hiện... Vẻ đẹp thơ mộng, quyến rũ của Hà Tiên sẽ được thể hiện trong tiết mục ca múa thời trang mở màn - những chiếc áo dài lụa Thái Tuấn do Việt Hùng thiết kế, trên đó in, vẽ cảnh đẹp nổi tiếng của Hà Tiên sẽ tung bay khi ca sĩ Tố My thể hiện ca khúc Hà Tiên”, đạo diễn Thái Huân tiết lộ một số điểm nhấn của chương trình.

Không chỉ có thế, Trọng Phúc, Quế Trân, Tố Ny, Phan Ngọc Luân, Tống Hạo Nhiên còn hát tặng khán giả những ca khúc đậm đà tình quê: Kiên Giang mình đẹp lắm, Chiều xuống Hà Tiên, Biển tình, Còn thương rau đắng mọc sau hè, Nơi tình yêu bắt đầu, Phố biển Hà Tiên...

“Tôi yêu vẻ đẹp thanh bình của trời, biển Hà Tiên. Lần nào đến đây lòng tôi cũng thanh thản, nhẹ nhàng”, ca sĩ Đức Tuấn cho biết. Trong chương trình, Đức Tuấn sẽ hát VN quê hương tôi và Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Noo Phước Thịnh thì tiết lộ anh rất mê các món ăn của Hà Tiên. “Noo thích những gánh hàng rong nơi đây với những món ăn dân dã như bánh cam, cốm dẹp, bánh tằm bì nước cốt dừa, bún cá...”. Noo cho biết anh sẽ thể hiện 2 tiết mục Những ngày xuân rực rỡ và Em trong mắt tôi. Đây cũng là lần đầu tiên MC Bình Minh và Quế Trân kết hợp dẫn chương trình tại Hà Tiên.

Những người đẹp của Kiên Giang

Sau khi đoạt danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu VN 2018 vừa qua, người đẹp Thúy An do quá bận với lịch trình làm việc nên chưa thể trở về Kiên Giang gặp gỡ khán giả quê nhà. Cô cho biết: “An sinh ra, lớn lên ở Kiên Giang nên có rất nhiều kỷ niệm đẹp ở nơi này. Hồi nhỏ An hay được ba mẹ dẫn ra biển chơi và tắm nắng. Người dân miền biển quê An thường nói trẻ con cho ra biển sớm xương mới cứng cáp và cao lớn được. An nghĩ có lẽ vậy mà mình cao hơn một số bạn cùng trang lứa (cười). An mong mình có thể góp phần quảng bá cho du lịch Kiên Giang nhiều hơn nữa”.

Trong số 9 người đẹp về Hà Tiên còn có Hoa hậu Phụ nữ VN qua ảnh Phan Thu Quyên - một người con của Kiên Giang. Còn với các người đẹp khác: Hoa khôi Áo dài Trương Diệu Ngọc, Á hậu 1 Hoa hậu Hữu nghị ASEAN - Á khôi Hoa khôi Áo dài VN Huỳnh Yến Nhi, Giải bạc siêu mẫu VN Ngọc Quý, Á quân Fitness Model Huệ Kim, siêu mẫu Tô Uyên Khánh Ngọc, diễn viên - siêu mẫu châu Á Lê Thu An, diễn viên - Á khôi Điện ảnh Thư Đình… thì hầu như đây là lần đầu tiên họ biểu diễn tại Hà Tiên.