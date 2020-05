Nghệ sĩ, nhà tổ chức sẽ khuấy động showbiz

Ca sĩ Tuấn Hưng, sau show diễn cùng các học trò của Giọng hát Việt, anh tiếp tục thực hiện live show cùng nhóm nhạc Oplus vào ngày 10.5. Theo Tuấn Hưng, trong thời gian tới, anh sẽ thực hiện một live show cho Oplus tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Nhạc sĩ Hoài An vừa cho biết các nhạc sĩ, nhạc công nổi tiếng một thời là Tuấn Thăng, Minh Nhiên, Hoài An, Võ Hoài Phúc, Quốc An sẽ làm đêm phòng trà online vào cuối tháng 5 này tại TP.HCM. Các nhạc sĩ vừa chơi nhạc, vừa hát các ca khúc đình đám một thời của họ (từ 10 - 20 năm về trước) và giao cùng khán giả.

Ca sĩ Đông Nhi vừa hé lộ thông tin kết hợp cùng nhạc sĩ Khắc Hưng và đạo diễn Kawaii cho MV đánh dấu vai trò làm mẹ của cô: Khi con là mẹ (sẽ ra mắt vào ngày 9.5). Bài hát là những cảm nhận, cảm xúc của người con gái khi lần đầu làm mẹ và hiểu hơn những điều mẹ đã dành cho mình. Bài hát là sản phẩm âm nhạc mới nhất của Khắc Hưng được viết theo “đơn đặt hàng” từ Đông Nhi sau khi anh tạo nên cơn sốt toàn cầu với Ghen cô Vy.

Nhạc sĩ Quốc Trung tiếp tục giới thiệu đến khán giả các số mới của MMF From Home (Monsoon Music Festival From Home - Lễ hội âm nhạc “Gió mùa” tại nhà) mà anh giữ vai trò tổng đạo diễn 5 mùa qua. MMF From Home ra đời từ đầu tháng 4, là một phần của Lễ hội âm nhạc “Gió mùa” (rất nổi tiếng các năm qua) với sự tham gia của các ca sĩ: Thanh Lam, Thanh Phương, Hà An, Hải Bằng, Hùng Cường, Thái Châu, Hoàng Thái Vũ (Vũ), ban nhạc Ngọt... Đây là chuỗi chương trình đặc biệt nhất từ trước đến nay đối với nhà tổ chức vì lần đầu tiên các ca sĩ, nghệ sĩ tự ghi hình, thu âm tại nhà, trong phòng khách, phòng bếp… Theo kế hoạch, ca sĩ Trần Thu Hà sẽ là nhân vật chính cho số thứ 3 (diễn ra lúc 21 giờ ngày 9.5 tới). Theo nhà tổ chức, dự án này có 10 số với 10 ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng tham gia và sẽ duy trì lâu dài kể cả khi showbiz hoạt động trở lại bình thường.

Ca sĩ Tùng Dương với dự án âm nhạc trực tuyến xuyên biên giới cũng đang được giới chuyên môn cùng khán giả đánh giá cao. Thời gian qua, anh bắt tay thực hiện dự án âm nhạc kết nối nghệ sĩ không chỉ trong nước mà còn quốc tế. Sau 2 MV đầu tiên trong dự án âm nhạc nói trên là Quê nhà (đánh dấu sự kết hợp trở lại với 2 nghệ sĩ: nhạc sĩ Nguyên Lê, ca sĩ Hà Trần) và Redemption - Bài ca tự do (hát cùng ca sĩ nổi tiếng Pháp Julia Sarr), Tùng Dương đang thực hiện MV thứ ba. Còn Lệ Quyên đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng để phát hành DVD Q.show2.

Bên cạnh đó, các chương trình, game show ca nhạc cũng đang được triển khai, ghi hình như: Bộ ba siêu đẳng, Đấu trường ẩm thực, Ca sĩ bí ẩn, Karaoke cùng sao, Sàn chiến giọng hát... với phần tham gia của các nghệ sĩ như: Hồng Vân, Chí Tài, Kim Tử Long, Quyền Linh, Long Nhật, Dương Triệu Vũ, Liên Bỉnh Phát, Bạch Công Khanh, Châu Bùi, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa...