Nghệ sĩ quốc tế Jeff Bradetich biểu diễn tại TP.HCM

Nghệ sĩ tài danh đến từ Mỹ này sẽ kết hợp cùng những nghệ sĩ cổ điển trong nước biểu diễn một đêm nhạc đặc biệt có tên Jeff Bradetich & Friends, vào lúc 19 giờ 30 ngày 20.8 tại Soul Live Project Complex (216 Pasteur, Q.3, TP.HCM).

Lần đầu tiên, giới mộ điệu nhạc thính phòng tại VN sẽ lắng nghe tác phẩm Five Pieces for Two Violins & Piano, Op. 97d (1955) được thể hiện hoàn toàn mới với 2 cây đàn contrabass do nghệ sĩ Jeff Bradetich và vợ của ông là bà Gudrun Raschen cùng thể hiện. Đây cũng là lần thứ 2 Jeff Bradetich trình diễn tác phẩm Temperamental (2017) trước công chúng thế giới. Tác phẩm là món quà sinh nhật 60 tuổi mà nhà soạn nhạc Andrés Martín viết tặng ông. Đêm nhạc nằm trong chuỗi chương trình Soul Live Project Series, với sự hợp tác giữa Vietnam Connection Music Festival và Amberstone Media, nhằm mang âm nhạc cổ điển đến gần hơn với khán giả trẻ.