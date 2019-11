'Ngọc nữ' Huỳnh Hồng Loan đóng vai phản diện trong Tiệm ăn Dì ghẻ

Phần lớn vai diễn đã đóng của Huỳnh Hồng Loan đều là chính diện, có tính cách hiền lành hay tốt bụng, có lẽ là do các đạo diễn “trông mặt mà bắt hình dong”. Đó là lý do người đẹp quyết định vào vai Cúc trong Tiệm ăn Dì ghẻ, kịch bản từng đoạt giải nhì - giải cao nhất trong cuộc thi tìm kiếm kịch bản truyền hình do VFC tổ chức trong năm 2018, để không còn bị “đóng khung” khiến cho diễn xuất “một màu”.