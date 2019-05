'Ngọc nữ màn ảnh Hàn' kiện 33 người tung tin cô dùng ma túy

Luật sư của minh tinh 33 tuổi chia sẻ trong thông báo gửi truyền thông: “Nữ diễn viên Han Hyo Joo chỉ đơn thuần làm người mẫu đại diện cho hãng mỹ phẩm J., cô ấy chưa lần nào bước chân vào Burning Sun hay tham gia một sự kiện tổ chức vào ngày 23.11.2018 nào cả. Dù vậy, những tin đồn hàm hồ, ác ý, bôi nhọ nhân phẩm cô ấy cứ tiếp tục lan truyền một cách khó kiểm soát thông qua các trang tin tức , diễn đàn và mạng xã hội”. Vì thế, phía sao phim W - Hai thế giới quyết định nhờ đến pháp luật để trừng trị những người làm tổn hại danh dự của cô và sẽ không nhân nhượng cho bất kỳ ai.

Qua quá trình thu thập chứng cứ, luật sư của Han Hyo Joo xác định được 33 người dùng mạng (dựa trên số chứng minh thư đăng ký tài khoản) đã phát tán tin đồn sai lệch về cô. Phía người đẹp đã đệ đơn kiện lên Văn phòng cảnh sát Yongsan của Seoul (Hàn Quốc), cáo buộc 33 người này tội phỉ báng, vi phạm Đạo luật xúc tiến thông tin và sử dụng mạng thông tin truyền thông.

ẢNH: INSTAGRAM NV Han Hyo Joo nhờ đến pháp luật để trừng trị 33 người tung tin đồn thất thiệt

Được biết, nghi vấn Han Hyo Joo dính líu đến Burning Sun bắt nguồn từ We want to know của đài SBS tập phát sóng hôm 4.5. Chương trình đưa tin từng có một nhãn hàng mỹ phẩm tổ chức tiệc tùng và mời nhiều khách hàng hạng A trong giới nghệ sĩ tại Burning Sun vào ngày 23.11.2018, thời điểm xảy ra vụ hành hung giữa nhân viên club và khách hàng. We want to know còn gây chấn động khi tiết lộ nữ diễn viên khoảng 30 tuổi là người mẫu đại diện thương hiệu cũng tham dự sự kiện ăn chơi và còn có động thái chơi ma túy. Một cựu nhân viên Burning Sun kể lại: “Đôi mắt cô ta đỏ ngầu. Cô ta cũng chảy nước dãi nữa”.

Khán giả sau đó nhanh chóng “khoanh vùng” các đối tượng mà chương trình ám chỉ. Theo đó, thương hiệu mỹ phẩm đề cập trong We want to know được xác định là J. Còn Lee Byung Hun, Kim Go Eun, Han Hyo Joo của công ty quản lý BH Entertainment lọt vào tầm ngắm bởi cả ba đều là gương mặt đại diện của J. Đặc biệt, dựa trên dữ liệu tuổi tác thì Han Hyo Joo bị nghi chính là sao nữ đã dùng ma túy tại Burning Sun.

Đại diện các nghệ sĩ trên cũng như BH Entertainment ngay lập tức lên tiếng phủ nhận. Đại diện của J. cũng nhấn mạnh không có chuyện các người mẫu đại diện của công ty liên quan đến club Burning Sun. Tuy nhiên, tin đồn trên vẫn không có dấu hiệu ngừng lại và Han Hyo Joo trở thành đối tượng bị dư luận chửi bới dù tin tức chưa được xác thực.

Sinh năm 1987, Han Hyo Joo là diễn viên nổi tiếng tại xứ kim chi. Cô khẳng định khả năng diễn xuất qua loạt tác phẩm đình đám như Điệu Valse mùa xuân, Dong Yi, Người thừa kế sáng giá, Huyền thoại Iljimae, W - Hai thế giới, Tình yêu 911, Vẻ đẹp tiềm ẩn… Bên cạnh gia tài phim ảnh ăn khách, cô còn được biết đến là Sao nữ có nụ cười đẹp nhất Hàn Quốc, ngọc nữ cổ trang màn ảnh Hàn.