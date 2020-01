‘Ngọc nữ' Tố My hối hận vì lo chạy show mà ăn Tết xa gia đình

Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng nhí tiếp tục lên sóng tuần này với sự trở lại của giám khảo khách mời Tố My và hai giám khảo xuyên suốt là đạo diễn Hoàng Nhật Nam và ca sĩ Đoan Trang. Ngay khi có mặt trên sân khấu, Tố My khiến nhiều người vỡ òa bởi nhan sắc xinh đẹp cùng màn góp giọng ấn tượng trong ca khúc Xuân xa mẹ. Ngoài những lời chúc thật ý nghĩa đến khán giả nhân dịp tết đến xuân về thì Tố My cũng chia sẻ một câu chuyện khiến ai cũng thấy bồi hồi trong những ngày giáp Tết.

Nữ ca sĩ kể lại cách đây 2 năm, cô quyết định ăn Tết xa quê và đêm 30 vẫn còn đi hát. Đó là lần đầu tiên cô ăn tết xa gia đình khiến nữ ca sĩ nhớ mãi. “Đến bây giờ My vẫn còn hối hận và thấy có lỗi với ba mẹ rất nhiều vì mình đi làm cả một năm lại không về cùng ba mẹ có một ngày”, nữ ca sĩ xúc động. Giọng ca sinh năm 1991 tiết lộ thời điểm đó, cả em gái Tố Ny cũng không về ăn Tết cùng gia đình khiến cho ba mẹ cô hết sức buồn lòng.

Tố My hào hứng hội ngộ ca sĩ Đoan Trang, Hoàng Nhật Nam trên ghế nóng Ảnh: BTC

“Thời khắc giao thừa khi mình diễn xong, trên đường về mình gọi điện cho gia đình để chúc Tết thì ba mẹ My khóc rất nhiều. Tự nhiên lúc đó My tỉnh ra và thấy tại sao mình lại có lỗi quá vậy nè”, Tố My chia sẻ. Cô cũng khẳng định từ sau lần đó, cô tuyệt đối không nhận show Tết và sẽ về nhà trước ngày 30 âm lịch để cùng đoàn viên với gia đình.

Cũng trong chương trình, hai cặp đôi Cát Viên - Phương Nhi và Đức Vĩnh - Quỳnh Anh đã mang đến những không khí ngày xuân rất khác nhau, nhiều cung bậc cảm xúc. Cát Viên - Phương Nhi thể hiện một liên khúc xuân và được khen ngợi bởi sự dũng cảm, dám làm mới bản thân. Trong khi đó, Đức Vĩnh - Quỳnh Anh lại tiếp tục thể hiện sự tinh tế, cảm xúc, và một màu sắc khác của mùa xuân. Ca khúc nói đúng nỗi lòng của những người con từng xa quê như Tố My nên nhận được nhiều sự đồng cảm từ nữ ca sĩ cũng như hai giám khảo còn lại. Ngoài ra, chương trình còn mở màn hoành tráng với liên khúc xuân sôi động, vui tươi của 4 cặp đôi vàng nhí của chương trình. Các khách mời cũng đã góp giọng với những ca khúc đầy ý nghĩa như ca sĩ Đoan Trang và bé Sugar với bài hát Giấc mơ ngọt ngào.