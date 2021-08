Ngôi sao Billie Eilish lần đầu gửi lời ‘Xin chào Việt Nam’

Khuya 30.7, cộng đồng fan nhạc US-UK đã có một đêm không ngủ để chờ đón album của ngôi sao Billie Eilish.

Ca khúc chủ đề cùng tên Happier than ever được rất nhiều fan đánh giá là "nghe như dát vàng vào tai", cùng với đó là sự phủ sóng rầm rộ của Billie Eilish trên tất cả các nền tảng nghe nhạc quốc tế và Việt Nam khiến các fan vô cùng phấn khích.

Billie Eilish nói “Xin chào Việt Nam”

Cũng ngay trong tối 30.7, Billie Eilish tiếp tục tung ra MV cho ca khúc Happier than ever và được dự đoán sẽ nhanh chóng thống lĩnh các bảng xếp hạng toàn cầu trong thời gian tới.

Thú vị và bất ngờ hơn, đúng sau 1 ngày phát hành album, video Billie Eilish gửi lời chào riêng đến các fan Việt Nam, được đăng tải chính thức trên fanpage Universal Music Vietnam, đã khiến cộng đồng nghe nhạc và cả fan của nữ ca sĩ “vui sướng hơn bao giờ hết”.

Đây là lần đầu tiên nữ nghệ sĩ nổi tiếng gửi lời chào đến Việt Nam, thậm chí còn đầu tư học cả tiếng Việt và nói cực chuẩn “Xin chào Việt Nam”. Điều này thực sự là một tin vui đối với thị trường âm nhạc Việt, khi các nghệ sĩ đình đám thế giới đã bắt đầu tích cực thực hiện các hoạt động quảng bá, tiến gần người hâm mộ Việt Nam hơn.

Sinh năm 2001 và thuộc thế hệ Gen Z của làng nhạc, Billie Eilish đang sở hữu những thành tích âm nhạc cực kỳ đáng nể. Năm 2020, Billie Eilish trở thành nghệ sĩ trẻ nhất từng được đề cử 4 giải Grammy và thắng cùng lúc 4 giải quan trọng nhất bao gồm Nghệ sĩ mới xuất sắc, Đĩa hát của năm, Bài hát của năm và Album của năm khi chỉ mới 17 tuổi. Album đầu tay When we all fall asleep, Where do we go? đưa Billie trở thành ngôi sao đầu tiên sinh ra trong thế kỷ 21 có album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard.

Album thứ 2 Happier than ever của Billie Eilish vừa ra mắt sau 2 năm kể từ album đầu tay năm 2019. Đây được xem là một trong những sự trở lại đáng mong chờ nhất năm nay của làng nhạc Âu Mỹ Ảnh: U.M.V

Album thứ 2 Happier than ever của nữ ca sĩ có một hành trình quảng bá hấp dẫn từ mùa thu năm ngoái. Nữ ca sĩ cho biết: “Đây là sản phẩm yêu thích nhất mà tôi từng tạo nên và tôi rất hào hứng và lo lắng cũng như khao khát được mang đến cho các bạn thưởng thức. Tôi chưa từng cảm nhận nhiều tình yêu cho một dự án đến vậy như khi thực hiện album này. Tôi hy vọng bạn sẽ cảm nhận được cảm xúc của tôi”.

Billie Eilish sẽ có một concert độc quyền quảng bá cho album mới mang tên Happier than ever: A love letter to Los Angeles sẽ lên sóng trên Disney+ vào ngày 3.9 tới.