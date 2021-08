Ngôi sao Hilary Duff tiết lộ bị nhiễm biến thể Delta

Hilary Duff (34 tuổi) chia sẻ thông tin cô mắc Covid-19 chỉ vài ngày sau khi bắt đầu sản xuất loạt phim truyền hình tiếp theo How I Met Your Mother.

Hillary Duff viết trên Instagram rằng cô bị “đau đầu dữ dội” và mất khứu giác. Cô cũng cho biết cảm thấy áp lực ở xoang cùng trạng thái lờ đờ. “Hạnh phúc khi được tiêm vắc-xin”, nữ diễn viên kết luận kèm thêm một biểu tượng cảm xúc.

Các trường hợp nhiễm biến thể Delta xảy ra ở những người đã được tiêm ngừa đầy đủ rất hiếm nhưng vẫn có thể xảy ra vì vắc-xin không có hiệu quả ngăn ngừa 100% virus. Tuy nhiên, những người được tiêm chủng có kết quả dương tính sẽ không có triệu chứng hoặc bị bệnh nhẹ hơn nhiều so với những người không tiêm chủng. Phần lớn các trường hợp tử vong do Covid-19 (khoảng 98 đến 99%) xảy ra ở Mỹ là những người chưa tiêm chủng.

Hillary Duff không phải là người nổi tiếng đầu tiên thông tin bị nhiễm chủng virus biến thể của Covid-19. Hôm 19.8, nữ đạo diễn/diễn viên Melissa Joan Hart tiết lộ cô cũng bị nhiễm biến thể Delta sau khi tiêm phòng đầy đủ.

Nữ đạo diễn/diễn viên Melissa Joan Hart tiết lộ cô cũng bị nhiễm biến thể Delta ẢNH: PEOPLE

“Tôi đã tiêm phòng nhưng vẫn bị Covid-19 và điều đó thật tồi tệ. Cảm giác như có cái gì đó đè nặng lên lồng ngực. Thật khó thở. Một trong những đứa con của tôi đã mắc bệnh này. Tôi đang cầu nguyện những đứa khác không sao”, cô nói.

Melissa Joan Hart cùng chồng là Mark Wilkerson có 3 con trai Tucker McFadden (8 tuổi), Braydon Hart (13 tuổi) và Mason Walter (15 tuổi) giải thích rằng cô và gia đình đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa Covid -19 trong suốt đại dịch nhưng “lười biếng” mang khẩu trang khi các hạn chế được dỡ bỏ.

“Tôi nghĩ mọi người ỷ y và tôi thực sự tức giận vì con mình không bị buộc phải mang khẩu trang ở trường. Tôi chỉ sợ và buồn, thất vọng về bản thân. Tôi chỉ ước mình làm tốt hơn, vì vậy tôi yêu cầu các bạn hãy bảo vệ gia đình, bảo vệ con cái của bạn. Đại dịch vẫn chưa kết thúc. Vì vậy hãy cảnh giác và giữ an toàn”, Melissa Joan Hart kêu gọi.

Hilary Duff sinh tại Houston, Texas (Mỹ). Sau khi tham gia loạt phim truyền hình Lizzie McGuire, cô đóng nhiều phim như Cheaper by the Dozen (2003), The Lizzie McGuire Movie (2003), A Cinderella Story (2004)... Hilary Duff còn phát hành các album Santa Clause Lane, Hilary Duff, Most Wanted, 4ever, Dignity…