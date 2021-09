Ngừng dẫn 'Đường lên đỉnh Olympia', MC Diệp Chi giờ làm công việc gì?

Sau khi thông tin Khánh Vy trở thành MC chính thức của Đường lên đỉnh Olympia, nhiều người không khỏi bất ngờ trước sự "ra đi" của MC Diệp Chi sau gần 5 năm đồng hành cùng cùng các nhà leo núi trong chương trình này. Hôm qua, 26.9, sau vài ngày im lặng, MC Diệp Chi cũng đã thẳng thắn tiết lộ lý do đằng sau sự dừng chân của mình. Đó là vì "chương trình nào sau một thời gian vận hành cũng cần những sáng tạo, thay đổi về format (hình thức), sân khấu lẫn hình ảnh đại diện".

Khán giả khắp nơi cũng đã dành sự quan tâm, thắc mắc không biết Diệp Chi sắp tới sẽ làm công việc gì và vị trí của Diệp Chi tại VTV thế nào sau khi ngừng dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia?

Trước sự yêu mến “thăm hỏi” của rất nhiều khán giả mà cô luôn trân trọng xem “đó là 'tài sản' lớn nhất mình có được sau ngần ấy năm làm truyền hình”, không để mọi người chờ đợi lâu, MC Diệp Chi đã trả lời ngay “đáp án” cho câu hỏi này. Cô cho biết vẫn sẽ tiếp tục những công việc “đằng sau màn ảnh” đang làm trước đây tại VTV với các vị trí khác nhau trong nhiều chương trình giải trí

MC Diệp Chi ngoài đời thường Ảnh: NSCC

Diệp Chi trải lòng về công việc đang làm: "Cuối ngày rồi mới có thời gian ngồi đọc kỹ những lời nhắn gửi, lời chúc mà mọi người dành cho. Xúc động và biết ơn nhiều lắm ạ. Biết nói sao đây... Những tình cảm đáng quý này sẽ là động lực lớn lao để Chi cố gắng nhiều hơn, hơn nữa trong công việc. Nhiều bạn hỏi ngừng dẫn Olympia, Chi sẽ làm gì? Vẫn là các công việc như trước giờ thôi ạ. Chi đang đảm nhiệm các vị trí khác nhau ở những chương trình phát trên kênh VTV3 như Ai là triệu phú, Điều ước thứ 7, Cuộc hẹn cuối tuần... Mong mọi người theo dõi để ủng hộ Chi và các đồng nghiệp tại VTV nha!".

Được biết, hiện tại Diệp Chi đang là đạo diễn của Điều ước thứ 7, Cuộc hẹn cuối tuần và chịu trách nhiệm sản xuất kiêm đạo diễn của Ai là triệu phú. Vì thế, sắp tới khán giả sẽ ít thấy Diệp Chi lên hình trên sóng, mà chỉ âm thầm làm những việc “giấu mặt” trong hậu trường nhưng vô cùng quan trọng ở các chương trình truyền hình này. Về cuộc sống riêng, Diệp Chi hiện là người mẹ đơn thân sống cùng cô con gái An Nhiên (biệt danh Sumo) năm nay tròn 10 tuổi.

Diệp Chi sẽ lui về hậu trường làm vị trí đạo diễn, sản xuất các chương trình giải trí trên truyền hình Ảnh: FBNV

Ngoài chia sẻ lý do rời chương trình đã từng gắn bó Đường lên đỉnh Olympia, Diệp Chi cũng đã dành nhiều lời ưu ái, động viên cho Khánh Vy – MC thay thế mình dẫn dắt Đường lên đỉnh Olympia: “Khánh Vy, người em đồng hương Nghệ An với Diệp Chi là một cô gái tự tin, hiểu biết, tiêu biểu cho thế hệ Z sẽ là người cầm trịch xứng đáng. Mình tin sự trẻ trung, tràn đầy năng lượng tích cực nơi em sẽ mang một luồng gió mới. Có điều, hãy cho em ấy thời gian để làm quen với tất cả. Như mình ngày trước, cũng cần một quãng thời gian để hiểu, để lắng nghe những phản hồi và điều chỉnh, để trở thành một phần của Olympia được khán giả chấp nhận. Mọi sự so sánh đều khập khiễng và không mang nhiều ý nghĩa. Hãy đặt niềm tin vào những người trẻ nhé”.

Đường lên đỉnh Olympia đã trải qua 22 năm phát sóng, gắn liền với tên tuổi của rất nhiều MC. Diệp Chi trở thành MC chính thức của Đường lên đỉnh Olympia từ năm 2017 và được khán giả đón nhận, yêu mến bởi lối dẫn đĩnh đạc, trưởng thành nhưng pha trộn nét hiện đại lẫn hóm hỉnh, góp phần tạo dựng nên một Đường lên đỉnh Olympia trẻ trung, tươi mới hơn.